При поддержке Примсоцбанка во Владивостоке торжественно открыли бюст Героя Советского Союза

При финансовой поддержке Примсоцбанка во Владивостоке торжественно открыли бюст Героя Советского Союза – приморца Василия Зайцева, легендарного снайпера Великой Отечественной войны.

В мероприятии принял участие вице-губернатор – руководитель аппарата Губернатора и Правительства Приморского края Антон Волошко. Заместитель главы Приморья от имени Олега Кожемяко поблагодарил региональное отделение общероссийской организации «Военно-историческое общество», Тихоокеанский флот, администрацию Владивостока и всех, кто помог увековечить память героя. Командование ТОФ, офицеры, руководители Думы и администрации Владивостока, ветераны и юнармейцы возложили цветы к постаменту.

Отметим, Василий Григорьевич в некотором роде был коллегой коллектива банка - с 1937 года он служил в финансовой службе ТОФ. Именно рядом с этим зданием, где сейчас находится штаб флота, и установили бюст. В 1941 году Василий Зайцев ушел на фронт, уничтожил в Сталинградской битве 225 фашистских солдат и офицеров.

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