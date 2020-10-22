В Республике Бурятия за сутки коронавирусом заразились рекордное количество жителей – 207

Рекордное количество жителей Республики Бурятия – 207 – заразились за сутки коронавирусом по информации на утро 22 октября, сообщает «Аригус» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Из 207 случаев заболевания 182 зарегистрированы в Улан-Удэ. Заболевшие предполагают, что могли подхватить инфекцию в местах массового скопления людей – торговых центрах, магазинах, кафе. Также некоторые из них ездили в общественном транспорте с нарушением масочного режима, не использовали антисептик. Часть случаев – контактные.

Сейчас в Бурятии 9610 заболевших, 6133 из них – в Улан-Удэ. Круг контактных лиц составляет 4720 человек.

В Иркутской области на сегодняшний день более благоприятная эпидемиологическая ситуация, однако в регионе есть территории, где зарегистрированы крупные вспышки инфекции, например, в Ангарске.