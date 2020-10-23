В России выявлено более 17 тыс. заболевших коронавирусом за сутки

По данным на 23 октября, в России за сутки выявлено 17 340 новых случаев заражения коронавирусом. Это самый высокий показатель заболеваемости с начала пандемии. Накануне был выявлен 15 971 заболевший. Общее число заразившихся за время пандемии достигло 1 480 646.

Умерли за последние сутки 283 человека, всего с начала пандемии — 25 525 тыс.

В Роспотребнадзоре ожидают пик заболевания в начале ноября, в этот период число новых случаев, по мнению ведомства, за сутки не должно превысить 20 тыс. По прогнозам аналитиков Сбербанка, пик заражения может наступить 8 или 12 ноября, а количество заболевших будет зависеть от соблюдения россиянами эпидемиологических мер и составит на пике 17,6-23,3 тысячи человек.