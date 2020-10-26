Минимальная корзина продуктов в «Слате» стоит на 13% дешевле, чем в среднем по региону

Минимальный набор продуктов в торговой сети «Слата» стоит на 13% дешевле, чем условный набор продуктов, цены по которым ежеквартально рассчитывает Иркутскстат. Такой вывод сделали аналитики компании при сравнении цен. В компании назвали товары-драйверы роста цен в третьем квартале 2020 года, объяснив, чем вызван рост, а также заявили, что намерены сдерживать дальнейший рост цен за счет промопредложений по товарам собственных торговых марок.

Розничная сеть «Слата» представила широкой аудитории экспертов рынка и СМИ объективную информацию о динамике розничных цен в торговой сети – «Индекс цен «Слата» в Иркутске, Ангарске, Братске. Публикуемая информация о ценах позволяет при планировании семейных расходов учитывать минимальную стоимость условного (минимального) набора продуктов в магазинах, а также проанализировать тенденции прошедшего квартала и продукты-драйверы, подчеркивают в компании.

«Индекс «Слата» – ежеквартальная информация о динамике цен на условный (минимальный) набор продуктов, рассчитываемый Росстатом, в который входит 33 наименования продуктов питания https://irkutskstat.gks.ru/folder/47122 и средние потребительские цены на товары и услуги по городам Иркутской области https://www.fedstat.ru/indicator/31481

При этом для простоты восприятия за 100% принят показатель Иркутскстата, а «Индекс «Слата» отображается как доля от 100%.

Стоимость продуктовой корзины, определённая Иркутскстатом в городах за 3 квартал 2020:

Иркутск 4794,77 руб. 100% Ангарск 4586,05 руб. 100% Братск 5216,7 руб. 100%

Стоимость минимальной продуктовой корзины в ТС «Слата» за 3 квартал, в городах (в руб. и % от Иркстата):

Иркутск 4288,77 руб. 89,5% Ангарск 4078,95 руб. 88,9% Братск 4305,48 руб 82,5%

В среднем, в третьем квартале, минимальный набор «Слаты» по цене ниже набора Иркутскстат на 13%.

Овощи, рыба и яйца подешевели

Аналитики «Слаты» назвали товары-драйверы снижения цен. В супермаркетах «Слата» в третьем квартале зафиксировали снижение цен на овощи (картофель, морковь, лук, капусту), творог, свежемороженую рыбу и куры.

Падение цен на овощи обосновано сезонностью. Как отмечают аналитики, в 3 квартале основное снижение цен проходило по группе «овощи» в связи со сбором свежего урожая картофеля, капусты, свеклы, лука и моркови. Снижение также происходило по томатам и огурцам на 25-30% в связи с насыщенностью рынка и переходом с тепличных товаров на грунтовые.

Кроме того, специалисты компании отметили снижение в течение квартала на сыр «Голландский», яйцо, соль.

При этом яйцо куриное подешевело за счет снижения закупочной цены у поставщиков, т.к. в летний период, в июле-августе, появляются подножные корма и себестоимость корма снижается.

Снижение цен на свежемороженую рыбу связано с тем, что в начале осени цена на продукцию старого сезона снижается у поставщиков, так как производится свежий вылов, поэтому закономерно розничная цена падает.

Яблоки, крупы, подсолнечное масло и сахар подорожали

В этом году по сравнению с предыдущим периодом наиболее существенно подорожали косточковые и яблоки. Основные причины – закрытие поставок косточковых из КНР и рост курса доллара. В первой декаде сентября в регион начали поступать первые яблоки свежего урожая, что снизило цены продажи на 20-25%.

В 2020 году зафиксирован низкий урожай зерна, свеклы, подсолнечника, что сразу отразилось на отпускных ценах производителей на эту продукцию. Так, рост стоимости на крупу составил 10-30% в зависимости от вида, цена подсолнечного масла повысилась на 30%, сахара – в среднем на 40%.

При этом аналитики компании обращают внимание, что подорожание компонентов, таких как сахар, может привести к росту цен на кондитерские товары в 4 квартале 2020 - 1 квартале 2021 г.

В торговой сети «Слата» заявляют, что намерены сдерживать рост цен. Для сохранения и увеличения покупательского спроса компания еженедельно выпускает промопредложения по товарам собственных торговых марок («Простой выбор», «РОСТ», «СТМ» и др.).

Анализ произведен отделом ценообразования торговой сети «Слата» за три месяца третьего квартала с выведением среднего значения в целом по сети. Товары и их вес, участвующие в анализе, строго соответствуют Приложению 3 к приказа Росстата от 30.12.2014 №733. На разность стоимости одной корзины продуктов в Иркутске, Ангарске, Братске влияют: цены закупа одного и того же товара у разных поставщиков, стоимость логистического плеча доставки в каждый город, а также анализ конкурентной среды магазинов.