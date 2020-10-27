ПСБ успешно разместил биржевые облигации на 15 млрд рублей

Объем размещения облигаций составил 15 млрд рублей, срок обращения – 3 года. Спрос со стороны инвесторов позволил снизить финальную ставку купона до 6,10% при первоначальном ориентире 6,15 – 6,25%.



«Мы удовлетворены результатами размещения. Сделка полностью обеспечена рыночным спросом со стороны как институциональных инвесторов - управляющих компаний, банков, страховых компаний, так и физических лиц. В этом году мировой и локальный рынки столкнулись с серьезными испытаниями, и в этой ситуации спрос инвесторов на качественных эмитентов стал еще выше. Сделка позволит банку диверсифицировать базу фондирования и поддержать историю ПСБ на публичном долговом рынке», - прокомментировала руководитель направления «Финансовые рынки и частный капитал» ПСБ Юлия Карпова.

Ожидаемый кредитный рейтинг выпуска от рейтингового агентства АКРА eAA(RU), что соответствует кредитному рейтингу банка.

Организаторами размещения выпуска серии 003Р-03 выступили МКБ, Газпромбанк, Открытие и ПСБ. Техническая часть размещения состоится 29 октября на Московской бирже.

Это второе размещение выпуска облигаций ПСБ в текущем году. В июне банк провел первое в новейшей истории ПСБ рыночное размещение по открытой подписке на публичном долговом рынке с более чем двукратной переподпиской.