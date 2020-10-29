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Нефть рухнула, доллар — на грани

В четверг отскок американских фьючерсов противостоит расширяющемуся обвалу нефтяных котировок. Рисками конца октября, отмечают в обзоре аналитики БКС Брокер, служат рекордные темпы роста показателей пандемии, незавершенность процесса согласования фискального пакета США и обострение геополитических страхов на фоне приближения дня голосования на пост американского президента.

Индекс доллара США (DXY: 93,6 п.) пытается закрепиться выше важного сопротивления, образованного границей нисходящего краткосрочного тренда. Защитная функция нацвалюты США укрепилась, поскольку стимулирующая фискальная функция финансовых властей страны ослабла. До сих пор нет прогресса в принятии законодателями страны пакета господдержки корпоративного и частного секторов экономики.

Риски замедления девальвации доллара способствуют ухудшению сентимента и в валютах развивающихся экономик.

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Котировки сырья лишь непродолжительное время демонстрировали отскок из области $39 после вчерашнего обвала товарного рынка. К текущему моменту январские контракты ушли в область июньских значений, курсируя уже у $38,2 (-3,5%). В отсутствие спроса следующим уровнем поддержки выступает район $37 за баррель. Техническая перепроданность инструмента нарастает, при этом фундаментальных факторов стабилизации пока не просматривается.

Российский рубль полностью ликвидировал рост октября. Ослабление нацвалюты идет быстрыми темпами. Валютная пара USD/RUB протестировала 79,6, а евро уходило уже к 93,4 — это всего лишь на 0,3% ниже 5-летних вершин инвалюты. Следующим сопротивлением выступит лишь область 80 руб. за доллар США. Ближайшим уровнем отката пары с американским долларом выступает 78,5.

Несмотря на то, что текущая динамика рубля не отражает макроустойчивости страны, спекулятивные движения не исключают взлома среднесрочных уровней сопротивления. С течением времени риск-премия в отечественных активах сойдет на нет, а рубль восстановит утраченные позиции, считают аналитики БКС Брокер.
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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