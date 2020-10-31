Октябрь вернул на рынок стресс

Последняя неделя октября оказалась вполне соответствующей всему месяцу, да что уж там, и всему году. В октябре рынки капитала неплохо встряхнуло, но, думается, что это еще не конец волатильности, а так, разминка. Впереди выборы президента в США, «мягкие» локдауны и смешанная глобальная статистика, так что скучать точно не придется, считает Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»:

– Индекс МосБиржи к концу октября спустился к минимумам с 18 мая текущего года. За октябрь рублевый индикатор «похудел» на 7,8%, за полные 10 месяцев 2020 года – на 13,4%. Индекс РТС упал к 1075 пунктам – это минимальное за шесть месяцев значение индикатора. В октябре валютный индекс упал на 10%, с января и по текущий момент – на 44,7%. И вот это уже выглядит очень серьезно и показательно.

В фаворитах сегодняшней сессии акции «Распадской», НЛМК и «Сургутнефтегаза». Бумаги последнего стабильно выигрывают из-за ослабления курса рубля, так как компания имеет масштабные вложения в валюту. Под давлением торгуются акции «Новатэка» «МосБиржи» и «Яндекса».

Доллар США сохраняется в сильной позиции, хотя ему и не удается пока обновить свои локальные максимумы в паре с рублем. «Американец» торгуется около 79,33 руб., в октябре он подорожал на 2,8%, за период январь-октябрь – на 28,9%. Получается, россияне за это время стали беднее почти на треть. Евро вырос до 92,75 руб., за октябрь он укрепился на 2%. С начала года и по сегодняшний день курс евро в России вырос на 33,9%.

Впереди выборы в США и спад деловой активности в ЕС. Новая неделя на рынках капитала будет крайне волатильной с постоянной сменой настроений.