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ПСБ: Сегодня возможен уход доллара к весенним пикам в район 80-82 рубля

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Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ:

В пятницу рубль продолжил проторговывать диапазон 79,-79,5 руб./долл. тяготея к тесту его верхней границы на фоне неблагоприятной обстановки на мировых рынках и рынке нефти, а также укрепления позиций доллара к основным валютам.

Сегодня, несмотря на признаки стабилизации ситуации на мировых фондовых рынках, вызванных неплохими данными по деловой активности в КНР (PMI в промышленности оказался чуть лучше прогнозов), цен на нефть продолжают снижаться на фоне вводимых в Европе карантинов, а неопределенность перед выборами в США остается высокой. Мы ждем, что давление внешних факторов на рубль в начале недели сохранится. Сегодня опасаемся выхода пары USDRUB выше уровня 79,0-79,5 руб. и подъема к району весенних пиков, в зону 80-82 руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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