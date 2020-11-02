Старт дня: доллар выше 80, индекс РТС идет ко дну

Индекс РТС открывает торги ноября падением почти на 2% с обновлением минимумов с апреля на фоне падающей нефти, дешевеющего рубля, отмечают в своем обзоре аналитики БКС Брокер.

Курс пары USD/RUB с расчетами завтра подскочил выше 80 впервые с марта. Пара находится на уровне 80,35 (+1%).



Утром цены на нефть резко пошли вниз, теряя в данный момент более 3%. За баррель Brent дают уже меньше $36,7. При этом пандемия продолжает набирать обороты, провоцируя правительства разных стран на все более жесткие меры изоляции.

“На российском рынке видим падение бумаг Сбербанка, как прокси на российский рынок, Аэрофлота, очевидного пострадавшего от пандемии. Дорожают акции золотодобытчиков, в которых инвесторы ищут защиту в преддверии президентских выборов в США, на которые российский рынок будет реагировать только 5 ноября после выходного. Также дорожают привилегированные акции Сургутнефтегаза на фоне роста курса доллара”, - отмечают аналитики.