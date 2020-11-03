Банк «Восточный» присоединился к Системе быстрых платежей

Банк «Восточный» подключился к Системе быстрых платежей (СБП). Теперь клиенты «Восточного» могут без комиссии переводить средства на счета в других банках, участвующих в Системе быстрых платежей, и получать из них переводы на свой счет в «Восточном». Совершать переводы можно по номеру телефона через мобильный и интернет-банк «Восточного».

Клиенты «Восточного» могут найти функцию перевода через Систему быстрых платежей в разделе «Платежи и переводы» приложения «Восточный мобайл». Для осуществления денежной операции достаточно знать номер телефона получателя и уточнить, в какой банк направить средства. Также у клиента есть возможность в настройках мобильного и интернет-банка установить банк «Восточный» по умолчанию для получения переводов СБП. Денежные транзакции через СБП осуществляются мгновенно. При этом за переводы с дебетовых карт на сумму до 100 тысяч рублей в месяц комиссия не взимается. Если общая сумма ваших переводов больше, то с превышающей этот лимит части ваш банк может взимать комиссию. Максимальный размер комиссии не превысит 0,5% от суммы перевода или 1500 руб. за перевод.

Система быстрых платежей (СБП) – сервис Центрального Банка Российской Федерации. Она позволяет совершать мгновенные переводы по номеру телефона между счетами в различных банках. В настоящий момент к СБП подключилось более 180 российских банков.

«Благодаря Системе быстрых платежей мы можем предложить нашим клиентам еще один удобный и быстрый сервис межбанковских переводов. Внедрение услуги соответствует задаче развития цифровых каналов обслуживания, на которой сейчас сфокусировался банк», – отметила и.о. Председателя Правления банка «Восточный» Светлана Труханович.

Узнать подробнее о том, как переводить и принимать деньги через Систему быстрых платежей в «Восточном», можно на специальной странице на сайте банка.