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Ликвидация экологического ущерба в Усолье-Сибирском закончится в 2024 году

Значительную часть химических веществ производства поместили в подземные резервуары, ёмкости, оставлена в зданиях цехов и вспомогательных помещениях, сообщают в областной администрации.

С октября 2018 года из-за опасности утечек ядовитых веществ в городе действует режим ЧС. Глава региона Игорь Кобзев в ходе совещания с Президентом Владимиром Путиным обратился за поддержкой федерального центра.

В подготовленную в результате «дорожную карту» вошли как меры по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, так и меры по защите населения от возможного воздействия вредных веществ в ходе работ по устранению загрязнения.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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