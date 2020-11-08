Риск остаться без пенсии удерживает каждого пятого россиянина от перехода на фриланс

Более половины россиян (65%) могут полностью перейти на фриланс, выяснили сервис для поиска работы и сотрудников Работа.ру и НПФ Сбербанка. При этом каждого пятого респондента (19%) от этого шага удерживает отсутствие пенсионных отчислений и невозможность получать государственные выплаты в старости.

За последний год работа без официального оформления в штат стала в России менее популярна. Сейчас 21% граждан имеют работу или подработку, на которой они оказывают услуги как частные лица и оформлены как самозанятые (официально зарегистрированы в этом статусе только 16% из них, ещё 8% открыли ИП). В ноябре 2019 года, согласно аналогичному опросу Работы.ру и НПФ Сбербанка, на фрилансе трудились 33% опрошенных.

17% респондентов, оказывающих услуги в качестве частных лиц, утверждают, что фриланс приносит им стабильный доход. Остальные 83% не могут прогнозировать, какую сумму в месяц они заработают. Половине опрошенных (50%) фриланс приносит доход до 15 000 рублей в месяц, почти трети (28%) — от 15 000 до 30 000 рублей. 13% респондентов зарабатывают от 30 000 до 50 000 рублей в месяц и лишь 9% — более 50 000 рублей.

65% жителей России сейчас с большой вероятностью готовы полностью перейти на фриланс без оформления в штат. При этом каждый пятый (21%) оценивает свой переход как «очень вероятный», а почти половина (44%) — как «вполне вероятный». Не собираются покидать работу в штате 11% опрошенных, ещё 24% считают смену формы занятости маловероятной. Год назад на фриланс с большой долей вероятности готовы были перейти 72% россиян и только 8% вообще не собирались этого делать.

Мечтая о статусе самозанятых, россияне взвешивают все «за» и «против» такого способа заработка. Так, более половины опрошенных (54%) считают, что фриланс связан с финансовой нестабильностью (год назад таких было 68%). По 9% респондентов беспокоятся о возможном снижении дохода и трудностях с получением ипотеки и потребительских кредитов (в 2019 году этого опасалась почти четверть опрошенных). При этом около четверти респондентов (22%) считают, что работа на фрилансе не сопряжена с финансовой нестабильностью или социальной незащищённостью (доля таких ответов за год практически не изменилась).

Каждого пятого жителя России (19%) сейчас удерживает от полного перехода на фриланс отсутствие пенсионных отчислений и, соответственно, невозможность получать выплаты от государства в старости. В прошлом году этот риск упоминали треть опрошенных (33%). Меньшее беспокойство по поводу пенсии, возможно, связано с тем, что за последний год многие россияне задумались о самостоятельных накоплениях. Сейчас 13% респондентов утверждают, что уже копят на пенсию, а 25% планируют начать делать это в ближайшее время.

Владимир Корицкий, коммерческий директор сервиса Работа.ру:

«Пандемия значительно повлияла на все сферы жизни общества. Соискатели ищут стабильность и работу, которая останется с ними несмотря на кризис. Также мы видим, что растёт потребность в подработках: согласно нашему последнему исследованию, подрабатывать хотели бы 89% жителей России, а ещё 8% россиян уже заняты дополнительной деятельностью. Мы ожидаем, что в скором времени тенденция к росту желающих перейти на фриланс в России может восстановиться».

Александр Зарецкий, генеральный директор НПФ Сбербанка:

«Пандемия коронавируса заставила россиян больше стремиться к стабильности и затормозила тенденцию к переходу на фриланс. Тем не менее в современной экономике формы занятости становятся всё более гибкими. По прогнозам, через 10–20 лет до 60% трудоспособного населения в мире будет работать на фрилансе. Поэтому важно, чтобы самозанятые россияне не выпадали из социальной системы и имели возможность позаботиться о своём доходе в старости. Для этого им достаточно самостоятельно откладывать на индивидуальный пенсионный план (ИПП) 2–4% своего ежемесячного дохода. НПФ предоставляют самозанятым простые и удобные финансовые инструменты, предполагающие инвестиционный доход выше инфляции и юридическую защиту накоплений».

Опрос проведён в ноябре 2020 года среди экономически активного населения старше 18 лет. Выборка — 5200 респондентов, место проведения — Россия, все округа.