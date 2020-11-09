Многодетные семьи Иркутской области получили около 500 участков

Многодетным семьям, постоянно проживающим в поселении, находящемся в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, можно обращаться с заявлением о постановке на земельный учет независимо от места жительства, сообщают в областной администрации.

Причиной принятия такого решения стал запрет на строительство в центральной экологической зоне Байкальской природной территории и расположение отдельных муниципальных образований Иркутской области.

На данный момент в очереди на получение земельного участка стоят порядка 14-ти тысяч семей Иркутской области. Наибольшее количество претендентов проживают в крупных городах региона: Иркутск - 4 324 семьи, Ангарск - 1 754 семьи, Братск - 1468 семей.

Всего же за период с 2016 - 2019 года многодетным семьям по Иркутской области предоставлено 2185 земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства.