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Многодетные семьи Иркутской области получили около 500 участков

Многодетным семьям, постоянно проживающим в поселении, находящемся в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, можно обращаться с заявлением о постановке на земельный учет независимо от места жительства, сообщают в областной администрации. 

Причиной принятия такого решения стал запрет на строительство в центральной экологической зоне Байкальской природной территории и расположение отдельных муниципальных образований Иркутской области.

На данный момент в очереди на получение земельного участка стоят порядка 14-ти тысяч семей Иркутской области. Наибольшее количество претендентов проживают в крупных городах региона: Иркутск - 4 324 семьи, Ангарск -  1 754 семьи, Братск - 1468 семей.

Всего же за период с 2016 - 2019 года многодетным семьям по Иркутской области предоставлено 2185 земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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