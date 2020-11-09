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Стартовал прием заявок на IX Международный фестиваль юных талантов «Волшебная сила голубого потока – МОСГАЗ зажигает звезды»

Конкурс проходит с октября 2020 года по март 2021 года по двум направлениям: художественный конкурс «Волшебная сила голубого потока» и музыкальный конкурс «МОСГАЗ зажигает звезды», сообщают в пресс-службе мэрии Иркутска.

В конкурсе детского творчества могут участвовать учащиеся общеобразовательных, художественных школ, студий, кружков, колледжей, лицеев, учреждений дополнительного образования, студенты средних специальных учебных заведений и лица в возрасте от 7 до 18 лет. 

В конкурсе юных вокалистов могут принять участие учащиеся общеобразовательных и музыкальных муниципальных и частных школ, хоровых студий, кружков, лицеев, студенты средних специальных учебных заведений и лица в возрасте от 8 до 18 лет из регионов РФ, стран СНГ и зарубежных стран. 

Участие в фестивале бесплатное. Прием заявок осуществляется до 15 января 2021 года на сайте конкурса. Итоги будут подведены на церемонии награждения лауреатов и дипломантов в Москве в марте 2021 года при благоприятной эпидемиологической ситуации, сообщают организаторы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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