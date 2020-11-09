Иркутская ГЭС компании En+ Group снижает объем сбросных расходов

С 9 ноября на Иркутской ГЭС компании En+ Group, ведущего вертикально интегрированного производителя алюминия и электроэнергии, снизятся сбросные расходы воды в связи со стабилизацией гидрологической обстановки, сообщают в компании.

С начала сентября с установлением повышенной водности в бассейне озера Байкал для пропуска дождевого паводка по решению Енисейского бассейнового водного управления (ЕнБВУ), которое является уполномоченным органом по регулированию расходов через гидроузлы Ангаро-Енисейского каскада, сбросной расход Иркутского гидроузла был поэтапно увеличен с 2400 до 2800 кубометров в секунду.

С учётом сезонного снижения притока в озеро Байкал и установлением уровня воды в озере Байкал ниже отметки 457,00 ТО (Тихоокеанская система высот), Енисейское бассейновое водное управление с 9 ноября установило режим работы Иркутской ГЭС со среднесуточными сбросными расходами в диапазоне 2400 - 2700 м3/с. Снижение объемов сбросных расходов Иркутского водохранилища позволит стабилизировать ситуацию с подтоплениями пониженных участков прибрежных зон в нижнем бьефе Иркутской ГЭС. Все заинтересованные организации региона оповещены об изменении режима.