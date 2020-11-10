18 вопросов о Зеленом дне Сбербанка: как получить максимальные скидки, кто участвует?

Зелёный день Сбербанк проведёт уже в третий раз. Традиционно он пройдёт под девизом «Самый выгодный день в году!». Что необходимо сделать, чтобы получить максимальные скидки, какие компании участвуют в акции? Мы подготовили ответы на наиболее часто задаваемые вопросы.

1. Что такое Зелёный день Сбербанка?

В ноябре 2020 года Сбер в третий раз проведёт Зелёный день — акцию скидок и специальных предложений для населения и бизнеса от банка, компаний экосистемы Сбера и его партнёров. Мероприятие традиционно пройдёт под девизом «Самый выгодный день в году!» и будет приурочено ко дню рождения Сбера 12 ноября.

Три года назад Сбер изменил традиционные представления о праздновании дня рождения, решив, что лучше не самим принимать подарки, а дарить их клиентам, сотрудникам и партнёрам, и приурочил «Самый выгодный день в году» ко дню рождения Сбера, который традиционно отмечается 12 ноября.

Акция ежегодно позволяет всем жителям России приобретать финансовые и нефинансовые услуги Сбера на особых, выгодных условиях.

2. Сколько людей участвует в акции?

В 2018 году участниками первого Зелёного дня сразу стали миллионы людей по всей стране. На десятки банковских и небанковских продуктов были снижены цены либо были предложены специальные условия их приобретения.

Выгодные тарифы распространялись на кредиты, в том числе ипотечные, и вклады для физических лиц, бизнес-карты и депозиты для юридических лиц, услуги телемедицины DocDoc (сейчас — СберЗдоровье), сотовую связь от СберМобайл, смарт-терминалы для бизнеса «Эвотор», образовательные курсы для предпринимателей от «Деловой среды» и другие сервисы экосистемы Сбера.

Также в эти дни начислялись повышенные бонусы СПАСИБО по программе лояльности «Спасибо от Сбербанка» (сейчас — СберСпасибо). В специальном режиме, а один из дней акции пришёлся на воскресенье, работали офисы Сбербанка по всей стране. К акции присоединились кинотеатры, интернет-магазины, развлекательные центры, автомобильные дилеры, аптеки, рестораны, компании, предлагающие медицинские, туристические услуги и услуги сотовой связи, а также федеральные торговые сети (электроника, продукты питания, одежда и др.).

По итогам Зеленого дня 2018 продажи выросли в разы, позитивный эффект отметили как покупатели, так и продавцы, поэтому акцию было решено сделать ежегодной.

В 2019 году Зелёный день стал не только самой массовой акцией банка, но и одной из наиболее массовых в стране. Для частных клиентов акция, как и годом ранее, проводилась 11–12 ноября, а для корпоративных — с 11 по 17 ноября. Сайт акции посетили 7,1 млн уникальных пользователей. За два дня было обработано рекордное количество кредитных заявок (760 тыс.), число обращений за банковскими продуктами выросло многократно. Участие в акции вновь приняли компании экосистемы Сбера и его партнёры из разных сфер бизнеса, на сайты которых было совершено 800 тыс. переходов. Свыше миллиона клиентов получили индивидуальные предложения и промокоды со скидками.

В 2020 году Зелёный день Сбера станет одной из самых массовых акций 2020 года в России

В этом году Зелёный день вновь предложит россиянам уникальные предложения, их спектр существенно расширится, учитывая интенсивное развитие экосистемы Сбера, которая теперь включает в себя десятки различных компаний и сотни сервисов для решения ежедневных задач населения и бизнеса.

3. Какие сроки проведения акции в 2020 году?

Зелёный день 2020 состоится 11‒12 ноября для частных клиентов и 11‒17 ноября — для корпоративных клиентов.

Зелёный день пройдет в два этапа:

со 2 по 10 ноября можно заранее забронировать на sber.ru некоторые скидки и получить самые выгодные предложения;

можно заранее забронировать на sber.ru некоторые скидки и получить самые выгодные предложения; 11 ноября — в первый день праздника на сайте sber.ru будут проходить трансляции с популярными блогерами, которые расскажут о всех новинках Сбера и о самых интересных предложениях;

— в первый день праздника на сайте sber.ru будут проходить трансляции с популярными блогерами, которые расскажут о всех новинках Сбера и о самых интересных предложениях; 11-12 ноября — в это время каждый сможет воспользоваться уникальными скидками и предложениями от банка, компаний экосистемы Сбера и её партнёров. В акции принимает более 170 компаний из разных областей торговли и сферы услуг, которые предложат специальные скидки участникам Зелёного дня — 2020.

4. Как стать участником акции?

Чтобы воспользоваться предложениями Зелёного дня — 2020 на максимально выгодных условиях, со 2 по 10 ноября необходимо:

авторизоваться на sber.ru по Сбер ID и открыть для себя интересующие предложения;

на sber.ru по Сбер ID и открыть для себя интересующие предложения; заполнить анкету о ваших интересах и оставить адрес электронной почты, чтобы Сбер напомнил о начале распродажи;

о ваших интересах и оставить адрес электронной почты, чтобы Сбер напомнил о начале распродажи; пригласить друга на страницу Зелёного дня — и получить ещё более интересные предложения.

5. Кто участвует в этой акции? Только СберБанк и дочерние или внешние партнёры тоже есть?

Свои предложения приготовили компании и сервисы экосистемы Сбера: Okko, Delivery Club, «Самокат», «Кухня на районе», СберЗдоровье, СберМобайл, СБЕР ЕАПТЕКА, СберКорус, СберАвто, «Сетелем», СберУслуги, СБЕР ЕАПТЕКА, СберЛизинг, «Работа.ру», 2ГИС, СберЛогистика, «СберСтрахование» и прочие.

В Зелёный день свои предложения сделают более 170 партнёров Сбера, в том числе «Дочки-Сыночки, Xiaomi, McDonald’s, 220 Вольт, Эльдорадо, Lamoda, «Победа», «Газпромнефть», Детский мир, Huawei и др.

6. На какие банковские продукты будут скидки и спецпредложения?

Клиентам предлагают следующие условия:

скидка до 20% на квартиры от застройщиков в более чем 600 жилых комплексах по всей стране (для клиентов с одобренной ипотекой Сбербанка, забронировать квартиры можно на сайте ДомКлик);

от застройщиков в более чем 600 жилых комплексах по всей стране (для клиентов с одобренной ипотекой Сбербанка, забронировать квартиры можно на сайте ДомКлик); СберКарта с повышенными бонусами СберСпасибо независимо от уровня трат по карте (обычно — для их начисления необходимо тратить от 20 тыс. руб. ежемесячно);

независимо от уровня трат по карте (обычно — для их начисления необходимо тратить от 20 тыс. руб. ежемесячно); выгода 40% на страховые программы СберСтрахование — «Защита дома», «Защита дома Премьер», Защита от травм (при оформлении в мобильном приложении СберБанк Онлайн или в отделениях банка), "Защита близких плюс" и "Защита карты" (при оформлении в мобильном приложении СберБанк Онлайн), а также на программы «Питомец под защитой», «Фарм страхование», «Защита любимых вещей», «Забота о здоровье» (при оформлении в мобильном приложении СберБанк Онлайн и на сайте страховой компании).

— «Защита дома», «Защита дома Премьер», Защита от травм (при оформлении в мобильном приложении СберБанк Онлайн или в отделениях банка), "Защита близких плюс" и "Защита карты" (при оформлении в мобильном приложении СберБанк Онлайн), а также на программы «Питомец под защитой», «Фарм страхование», «Защита любимых вещей», «Забота о здоровье» (при оформлении в мобильном приложении СберБанк Онлайн и на сайте страховой компании). СберКарта с повышенными бонусами СберСпасибо независимо от уровня трат по карте (обычно — для их начисления необходимо тратить от 20 тыс. руб. ежемесячно);

независимо от уровня трат по карте (обычно — для их начисления необходимо тратить от 20 тыс. руб. ежемесячно); СберКарта Travel Mastercard с приветственными 3000 миль

с приветственными 3000 миль онлайн-тестирование для определения профориентации ребёнка или доступ к электронной библиотеке MyBook на 6 месяцев (один из двух подарков на выбор) при оформлении накопительного страхования жизни в «Сбербанк страхование жизни» по программам «Будущий капитал» и «Билет в будущее».

7. Что необходимо предпринять, чтобы получить максимальные скидки?

Для того, чтобы получить более глубокие скидки на «Зеленый день» раньше других, необходимо выполнить три простых действия. В период со 2 по 10 ноября авторизоваться на sber.ru по Сбер ID и открыть для себя предложения от онлайн-кинотеатра Okko, «Ситимобил» и «Папа Джонс». Чтобы получить еще больше скидок необходимо будет заполнить анкету о ваших интересах и оставить адрес электронной почты, чтобы мы напомнили вам о начале распродажи, за этот шаг вы получите скидки от СберЗдоровья, СберМобайл и «220 Вольт». А если пригласите друга на страницу «Зеленого дня», то выполнение этого шага подарит вам еще несколько предложений от Delivery Club, «Дочки-Сыночки» и Xiaomi. Все полученные за каждый из шагов скидки будут храниться в личном кабинете на странице sber.ru/179. Воспользоваться ими можно будет 11 и 12 ноября.

8. Что предлагают компании экосистемы?

Предложения от компаний экосистемы Сбера следующие:

СберПрайм — одна подписка, много возможностей! Более 20 000 фильмов и сериалов в Okko, 40 млн. треков в СберЗвуке, скидки на поездки в такси и готовую еду из ресторанов, доставка продуктов, СБЕР ЕАПТЕКА и другие преимущества подписки. Всего за 999 рублей на 2 года, вместо 3490 . При активном использовании подписки с ее помощью можно сэкономить 25 000 руб. за два года;

— одна подписка, много возможностей! Более 20 000 фильмов и сериалов в Okko, 40 млн. треков в СберЗвуке, скидки на поездки в такси и готовую еду из ресторанов, доставка продуктов, СБЕР ЕАПТЕКА и другие преимущества подписки. Всего за 999 рублей на . При активном использовании подписки с ее помощью можно сэкономить 25 000 руб. за два года; SberBoxPrime — всего за 299 рублей в месяц (обычная цена — 349 рублей в месяц);

— всего за 299 рублей в месяц (обычная цена — 349 рублей в месяц); SberBox — всего 2490 рублей за приставку (обычная цена 3490 рублей);

— всего 2490 рублей за приставку (обычная цена 3490 рублей); Okko — 990 рублей за 3 месяца Оkko.Спорт + скидка 45% на продление на следующий год и 50% скидка на фильм. Смотрите 1 фильм со скидкой 50%. Активируйте до 19 ноября и выберите фильм в течение 14 дней после активации;

— 990 рублей за 3 месяца Оkko.Спорт + скидка 45% на продление на следующий год и 50% скидка на фильм. Смотрите 1 фильм со скидкой 50%. Активируйте до 19 ноября и выберите фильм в течение 14 дней после активации; Delivery Club — Скидка 10% на заказ продуктов;

— Скидка 10% на заказ продуктов; Самокат — скидка 300 рублей на заказ от 600 руб;

— скидка 300 рублей на заказ от 600 руб; Ситимобил — Скидка 10% на 1 поездку, но не более 100 руб;

— Скидка 10% на 1 поездку, но не более 100 руб; СберЗдоровье — Скидка более 20% на безлимитные консультации терапевта, педиатра + 2 консультации узких специалистов в течение года;

— Скидка более 20% на безлимитные консультации терапевта, педиатра + 2 консультации узких специалистов в течение года; СберМобайл — Скидка 25 на 3 месяца связи на все тарифы;

— Скидка 25 на 3 месяца связи на все тарифы; Кухня на районе - 600 бонусов на первый заказ новым клиентам. Бонусами можно оплатить до половины заказа. 300 бонусов на заказ действующим клиентам. Бонусами можно оплатить до половины заказа;

- 600 бонусов на первый заказ новым клиентам. Бонусами можно оплатить до половины заказа. 300 бонусов на заказ действующим клиентам. Бонусами можно оплатить до половины заказа; СБЕР ЕАПТЕКА - Скидка 1000 рублей на первую покупку при заказе от 3999 рублей;

- Скидка 1000 рублей на первую покупку при заказе от 3999 рублей; СберКорус - 450 рублей за электронную подпись для личный целей и дополнительные услуги со скидкой;

- 450 рублей за электронную подпись для личный целей и дополнительные услуги со скидкой; СберУслуги - Страховка в подарок на защиту профессиональной ответственности сроком на 2 месяца в подарок.

9. Какие скидки приготовили партнёры акции?

Компании-партнёры Зелёного дня предлагают следующие скидки:

220 Вольт — скидка от 10 до 65% на специальный ассортимент;

— скидка от 10 до 65% на специальный ассортимент; Xiaomi — скидка до 24 % на смартфоны;

— скидка до 24 % на смартфоны; «Дочки-Сыночки» —скидка до 20 % на одежду и обувь;

—скидка до 20 % на одежду и обувь; McDonald ’ s — выгодная пара с куриными стрипсами и напитком за 99 руб.;

— выгодная пара с куриными стрипсами и напитком за 99 руб.; «Эльдорадо» — скидка до 30%;

— скидка до 30%; Lamoda — скидка 25% на весь ассортимент;

— скидка 25% на весь ассортимент; «Победа» — скидка 15% на все направления полётов;

— скидка 15% на все направления полётов; «Газпромнефть» — скидка 2 рубля с каждого литра бензина на АЗС;

— скидка 2 рубля с каждого литра бензина на АЗС; Детский Мир – дополнительная скидка от 10 – 25 % на популярные товары;

– дополнительная скидка от 10 – 25 % на популярные товары; Huawei – скидка 30% на смартфоны, ноутбуки, планшеты и аксессуары.

10. Какие специальные условия предусмотрены для корпоративных клиентов?

Предложения банка для бизнеса:

бизнес-карта Mastercard с кешбэком 10%;

с кешбэком 10%; зарплатные выплаты без комиссии при подключении через СберБизнес;

без комиссии при подключении через СберБизнес; выгодные спреды — 10-20 копеек от курса рынка (при высокой волатильности курс может быть увеличен).

С более подробной информацией об участниках акции и предложениях можно ознакомится на sber.ru.

11. Кто целевая аудитория проекта?

Целевая аудитория проекта — все, кто заинтересован в полезных и выгодных предложениях, кто тратит деньги с умом. Исследование фонда ʺОбщественное мнениеʺ показало, что сегодня у многих россиян нет уверенности в завтрашнем дне. Наш Зелёный день поможет поднять людям настроение, ведь он несёт с собой не только хорошие скидки, но и радостные эмоции. Два года назад Сбер изменил традиционные представления о праздновании дня рождения компании: мы поняли, что лучше не самим принимать подарки, а дарить их клиентам, сотрудникам и партнёрам. И мы рады, что эта идея понравилась миллионам наших клиентов. С каждым годом наш самый выгодный день становится всё более масштабным и ярким: к нам присоединяются новые партнёры, расширяется палитра скидок, в которую теперь входят даже самые консервативные банковские продукты, такие как вклады и ипотека. На этот раз в акции участвуют новинки Сбера, представленные на Сбер Конф, — приставка SberBox и подписка SberPrime, которые, мы уверены, будут пользоваться огромным спросом. Так что Зелёный день — не только праздник скидок, но и хорошего настроения и уверенности, которые всем нам так необходимы сегодня.

12. Почему сроки для розницы и корпоративного бизнеса отличаются? Почему для розницы 2 дня, а для корпоративного направления — 7 дней?

Сроки оформления и получения продуктов для бизнеса больше, чем для физических лиц. Именно поэтому для удобства наших корпоративных клиентов мы увеличили срок акции.

13. Специальные предложения в рамках Зеленого дня будут доступны только в онлайн?

Все наши предложения доступны на сайте. Если участник акции обратиться в отделение, то его в обязательном порядке проконсультируют по условиям акции, а также помогут ознакомиться с предложениями на сайте. В отделениях банка доступны продукты страхования, кредиты и вклады. Но в условиях пандемии коронавируса мы призываем пользоваться дистанционными сервисами. Это удобно и безопасно.

14. На каких условиях можно будет получить скидку от застройщика на покупку квартиры в новостройке?

Для получения скидки пользователям ДомКлик необходимо 11 и 12 ноября 2020 года включительно забронировать квартиру, участвующую в программе, через телефонию или чат с застройщиком на сайте ДомКлик

15. Как совершить звонок через телефонию ДомКлик и забронировать квартиру?

Чтобы совершить звонок по выбранной квартире в новостройке со скидкой, необходимо зарегистрироваться/авторизоваться в сервисе ДомКлик, используя номер мобильного телефона или Сбербанк ID. В карточке объекта нажать на кнопку «Получить консультацию» и ожидать звонка. Далее сообщить партнеру о своем намерении забронировать квартиру со скидкой в рамках акции Зелёный день.

16. Где можно посмотреть перечень новостроек от застройщиков, участвующих в акции?

Новостройки, участвующие в акции, будут отмечены специальным значком с указанием размера скидки в разделе «Найти жилье/Квартиры в новостройках» на DomClick.ru.

17. Распространяется ли скидочный оффер Макдональдса на заказы через Деливери Клаб?

Акция подразумевает два офера и при заказе через Деливери клаб, и при заказе через собственное приложение Макдональдс.

18. Распространяется ли оффер Папа Джонс на заказы через Деливери Клаб?

Это предложения при заказе на прямую.