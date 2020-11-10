Во втором квартале 2021 фискального года, который совпадает с третьим календарным кварталом текущего года, выручка Freedom Holding Corp. (Nasdaq: FRHC) достигла $69,7 млн. Показатель увеличился на 111% год к году за счет роста комиссионных доходов на 106% — с $26,4 млн до $54,3 млн.

Расходы компании повысились на $20,1 млн, или на 93% на фоне:

роста расходов от комиссий на $15,5 млн из-за увеличения количества клиентов и объема совершенных ими сделок;

повышения процентных расходов на $2,0 млн, которое обусловлено в первую очередь увеличением процентных расходов по клиентским остаткам на банковских и брокерских счетах, а также ростом процентных расходов по выпущенным долговым ценным бумагам;

увеличения операционных расходов на $1,5 млн, связанного в основном с ростом административных затрат в результате расширения деятельности и открытия филиалов.

Чистая прибыль Freedom Holding Corp. увеличилась на $15 млн, до $23,6 млн.

Прибыль на акцию, рассчитанная исходя из средневзвешенного количества акций на уровне в 58 млн штук, увеличилась на $0,25 по сравнению с результатом аналогичного периода 2020 фискального года и составила $0,40.

Прочий совокупный доход в отчетном периоде вырос до $12,8 млн по сравнению с $6,7 млн за второй квартал 2020 фискального года.

Активы и обязательства холдинга уменьшились на $93,0 млн. Во втором квартале 2020 фискального года этот показатель составлял $106,2 млн.

«В отчетном периоде холдинг показывает стабильно позитивные результаты по всем направлениям. Июль-август ознаменовался для нас заключением сделок по покупке сразу двух финансовых институтов. Данные приобретения – важная часть инфраструктуры, которые позволят воплощать стратегию по предоставлению полного спектра финансовых услуг нашим клиентам», — отметил CEO Freedom Holding Corp. и генеральный директор ИК «Фридом Финанс» Тимур Турлов.

По состоянию на 30 сентября открыто свыше 195 тысяч клиентских счетов. Во втором квартале 2021 фискального года клиентская база компании расширилась на 43 тыс., или на 28% по сравнению с результатом на 30 июня 2020 года.

Основные события, произошедшие в ИК «Фридом Финанс» за второй квартал 2021 фискального года:

Freedom Holding Corp. завершил сделку по приобретению АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент».

Число зарегистрированных клиентов ИК «Фридом Финанс» на Московской бирже превысило 76 тыс. По итогам сентября компания поднялась на восьмое место в топе-25 ведущих операторов Мосбиржи.

ИК «Фридом Финанс» была удостоена награды Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) «Элита фондового рынка» в номинации «Брокерская компания – восходящая звезда» за 2019 год.

ИК «Фридом Финанс» вывела ЗПИФ «Фонд первичных размещений» в июле на Московскую биржу (в рублях) и в сентябре на Санкт-Петербургскую биржу (в долларах). С момента старта торгов бумаги фонда выросли в цене более чем на 70%. Этот закрытый паевой инвестфонд дает доступ к американскому рынку IPO квалифицированным и неквалифицированным российским инвесторам.

БПИФ «Лидеры технологий», созданный в партнерстве с ИК «Фридом Финанс», занял в сентябре первое место с результатом +86,3% в рэнкинге Investfunds по доходности с начала года среди всех российских ПИФов.

ИК «Фридом Финанс» выступила организатором и андеррайтером вторых выпусков облигаций Саратовского электроприборостроительного завода им. Серго Орджоникидзе объемом 500 млн руб. и ООО «ДиректЛизинг» объемом 100 млн руб. на Московской бирже.

Справка о Freedom Holding Corp.:

Freedom Holding Corp. предоставляет финансовые услуги в семи странах мира. Акции холдинга торгуются на Nasdaq под тикером FRHC. Капитализация составляет $1,8 млрд. Деятельность Freedom Holding Corp. регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC, США).

ИК «Фридом Финанс» — российская часть холдинга, представлена 39 офисами в российских регионах от Владивостока до Калининграда. Входит в рейтинги ведущих операторов Московской биржи, где занимает восьмое место по числу зарегистрированных клиентов (более 79 тыс. по итогам октября 2020 года). В России акции холдинга торгуются на Санкт-Петербургской бирже.