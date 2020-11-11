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Строительство жилья в Иркутской области с начала 2020 года сократилось на 16%

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Это самое большое падение в Сибирском федеральном округе, сообщил на пресс-конференции для журналистов СФО заместитель руководителя аналитического центра ДОМ.РФ Никита Белоусов.

В целом во всех субъектах СФО сейчас строится 8 млн кв м жилья – это 8% всех российских новостроек. Тройку регионов-лидеров на строительном рынке возглавляет Новосибирская область, где возводится 2 660 тыс. кв м. Следом идёт Красноярский край – 2 211 тыс. кв м жилья, а за ним, но уже с приличным отставанием  – Алтайский край (1 141 тыс. кв м) .

Иркутская область в этом рейтинге находится на четвёртом месте. В нашем регионе по данным на ноябрь 2020 года строится 735 тыс кв м жилья. Из них в самом Иркутске – 493 тыс. кв метров.

Никита Белоусов также рассказал, что Сибирский федеральный округ – один из лидеров среди российских субъектов в процессе внедрения эскроу счетов. 44% новостроек в СФО возводится с применением этого финансового механизма.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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