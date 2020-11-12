Сбер объявляет об участии в фонде прямых инвестиций

Сбер в партнёрстве с ведущим ближневосточным суверенным фондом объявляет об участии в качестве якорного инвестора в фонде прямых инвестиций, управление которым будет осуществлять VPE Capital. Данное партнёрство объединяет сильные стороны всех его участников с целью создания лидирующей платформы для реализации прямых инвестиций в России. Участие в фонде со стороны Сбера осуществляется через СберИнвест.

Фонд намерен вкладывать средства в различные сектора экономики и осуществлять инвестиции в акционерный капитал компаний, ведущих свою операционную деятельность преимущественно на территории России. Основным фокусом фонда будут являться компании, которым требуется инвестиционный капитал для активного роста и масштабирования бизнеса.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Я рад, что благодаря нашему совместному фонду средний бизнес в России получит доступ к акционерному капиталу для достижения своих амбициозных целей. С учётом первоначальных финансовых обязательств Сбера в размере 100 млн долларов США, активы фонда превышают 200 млн долларов США. Фонд будет открыт для привлечения дополнительного капитала со стороны сторонних инвесторов, цель — достичь активов под управлением в размере 500 млн долларов США. Я уверен, что уникальная клиентская база Сбера в сочетании с глубокой инвестиционной экспертизой и опытом наших партнёров придаст новый импульс российскому рынку прямых инвестиций».

Роман Кудряшов, партнёр VPE Capital:

«Отрасль прямых инвестиций предлагает уникальную возможность заставить деньги работать, вложив их в динамичные компании с сильным менеджментом, которые, особенно в нынешних непростых экономических условиях, нуждаются в капитале для роста и выполнения своих инвестиционных планов. VPE Capital имеет 10-летний опыт работы с международными организациями по инвестированию в Россию, и мы рады новой возможности сотрудничать с ведущим российским финансовым институтом. Мы считаем, что у нас создана отличная платформа для осуществления прямых инвестиций с целью масштабирования бизнеса наших портфельных компаний, что будет способствовать развитию российского рынка прямых инвестиций».

СберИнвест (ООО «Сбербанк Инвестиции») — 100%-я дочерняя компания ПАО Сбербанк, входящая в блок «Корпоративно-инвестиционный бизнес». Ключевым направлением деятельности является предоставление клиентам банка финансовых решений и структурирования сделок через акционерные и мезонинные инструменты.

VPE Capital — эксперт в управлении активами развивающихся рынков, специализирующийся на инвестировании институциональных фондов для повышения доходности, взвешенной с учётом риска. Страны СНГ — одно из ключевых направлений работы VPE Capital.