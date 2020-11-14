Как торговали 25 лет назад?

Согласно исследованию «МТС», посвященному изучению использования жителями Москвы приложений для торговли ценными бумагами, за последний год число частных инвесторов в возрасте 20-34 лет выросло на треть и достигло почти 40%. В то же время доля людей в возрасте 35-44 лет сократилась до 48% против прошлогодних 53%. Анализ активности пользователей популярных приложений показал, что 63% придерживаются стратегии для долгосрочного инвестирования, тогда как поведение каждого пятого клиента характерно больше для спекулянтов и новичков. В принципе, цифры не удивительны. Опустив ключевую ставку, Банк России загнал российский средний класс на российский фондовый рынок. Дивидендная доходность некоторых фишек превосходит ставку по вкладам в 2-3 раза. Свою роль сыграла и самоизоляция. Люди стали больше проводить время в интернете, натыкаясь на рекламу финансовых услуг.

При этом на Мосбирже сейчас торгуется, наверно, все кроме РЖД и Росатома. У частных лиц активно растет спрос на акции зарубежных, прежде всего американских компаний. Недавняя новость об эффективности вакцины от COVID-19 и результаты выборов в США подстегнули экспертов JPMorgan обновить прогноз по S&P500. К концу 2021 года индекс достигнет отметки 4500 пунктов, считают в финансовой компании. И мне кажется, что данный сценарий достаточно вероятен. Очень может быть, что российские индикаторы – индекс Мосбиржи и индекс РТС – также продемонстрируют положительную динамику. То есть мелкие инвесторы заработают, а не проиграют.

А каким был рынок акций 25 или 50 лет назад? Об этом рассуждает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

– В СССР рынка акций не было в принципе. Инвестирование ограничивалось сберкассой. А за валюту можно было сесть в тюрьму. Двадцать пять лет назад начала работать Российская торговая система или рынок акций приватизированных предприятий. Торги в РТС осуществлялись в валюте. Именно поэтому индекс РТС долларовый, а индекс Мосбиржи рублевый. Из «голубых фишек» 1995 года сейчас на рынке остались разве что «Лукойл», «Норильский никель», «Сургутнефтегаз» и «Ростелеком». Тогда было много привилегированных акций, которые потом с дисконтом или без компании обменяли на обычку. «Газпром» вообще нельзя было купить или продать, существовали ограничения на оборот акций «Сбера», а весь спектр бумаг был, прежде всего, представлен нефтегазом, телекомами и электроэнергетикой. Дивиденды выплачивались очень редко, дивидендная доходность в 1-2% была в порядке вещей.

Но главное другое. РТС – это не биржа, а информационная площадка. То есть там не работал принцип поставка против платежа. Торги акциями приватизированных предприятий начались на ММВБ после дефолта 1998 года. При этом стандартный лот в РТС составлял несколько сот тысяч долларов. Что даже сейчас, а тем более тогда мало кому из рядовых россиян было по карману. С мелким инвестором финансовые компании просто брезговали работать. Это было не интересно. Иногда при них были фондовые магазины. Однако цены там сильно отличались от РТС в худшую сторону. Разница могла составлять 10-25%. То есть покупать бумаги имело смысл только на очень длительный срок. Альтернативой были паевые инвестиционные фонды акций, которые имела любая уважающая себя финансовая компания.