В Бурятии в районах с неблагополучной эпидситуацией по COVID-19 продлена дистанционная форма обучения в школах

В Бурятии на заседании республиканского оперштаба принято решение об организации обучения в дистанционной форме в школах населенных пунктов с неблагополучной эпидобстановкой. При этом учащиеся 9 и 11 классов во всей республике продолжат обучение в очном формате.

Так, с 16 по 30 ноября в дистанционном режиме будут обучаться школьники в г. Улан-Удэ, Иволгинского и Курумканского районов, а также с. Кырен и с. Аршан Тункинского района, с. Хоринск, с. Кижинга, г. Гусиноозерск, г. Северобайкальск, п. Нижнеангарск, п. Новый Уоян, п. Таксимо, г. Кяхта, с. Верхний Саянтуй и с. Нижний Саянтуй Тарбагатайского района, п. Заиграево, п. Онохой, с. Новая Брянь, п. Нижние Тальцы Заиграевского района, с. Кабанск, п. Селенгинск, г. Бабушкин, п. Выдрино Кабанского района. Для первоклассников этих школ продлены каникулы еще на две недели - до 28 ноября.

На этих территориях на сегодняшний день наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции.

Остальные общеобразовательные организации а также учреждения среднего профессионального образования организуют учебный процесс в текущем режиме в соответствии с требованиями Управления Роспотребнадзора.

Также с 16 ноября по 30 ноября приостановлено работа учреждений дополнительного образования, организаций, осуществляющих спортивную подготовку.