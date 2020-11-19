Вадим Шишковский, Финтранс ГЛ: «Отправляем продукцию Группы «ИЛИМ» по всему миру»

Финтранс ГЛ – транспортно-логистическая компания, основанная в 1998 году, специализирующаяся на предоставлении услуг по экспедированию грузов и грузоперевозкам различными видами транспорта, основной оператор Группы «ИЛИМ». Компания имеет обширную сеть партнеров и представительств в управлениях железных дорог, морских портах России, Европы, Китая, Южной Кореи. Представительства Финтранс ГЛ открыты в Москве, Иркутске, Новороссийске, Ярославле, Новосибирске, филиалы – в Братске, Коряжме и Усть-Илимске. О том, с какими вызовами компания столкнулась на фоне экономического кризиса, что изменилось в доставке целлюлозно-бумажной продукции в связи с пандемией COVID-19, Газете Дело рассказал Вадим Шишковский, директор Иркутского представительства «Финтранс ГЛ».

Вадим Шишковский, директор Иркутского представительства «Финтранс ГЛ». Фото из архива компании

Выход можно найти в любой ситуации

Продукция Группы «Илим», лидера целлюлозно-бумажной промышленности России, отправляется, преимущественно на экспорт: груз следует в порты Дальнего Востока, через станцию Наушки – в Монголию, а также через пограничные переходы Достык, Забайкальск, Гродеково – в КНР. Поэтому компания одной из первых почувствовала влияние пандемии коронавируса, говорит Вадим Шишковский.

– В КНР проблемы, связанные с эпидемией коронавируса, начались в конце прошлого года. Все это время производство целлюлозно-бумажной продукции на комбинатах Группы «Илим» не прекращалось, отгрузка продукции по заключенным контрактам продолжалась. Китайские железные дороги груз принимали, но заводы, расположенные в наиболее пострадавшей от COVID-19 провинции Хубэй, были остановлены практически на три месяца. Закупки новых партий целлюлозы сдвинулись до момента выработки запасов – склады покупателей были затоварены. Замедление товарооборота с КНР привело к дефициту линейных контейнеров, возникли проблемы на стыковых станциях, потребовалось изменение направлений доставки груза и привлечение новых покупателей в других регионах КНР. На этом фоне производилась отправка части грузов в крытых вагонах с перетаркой (перегрузкой продукции из одного транспортного средства в другое, – прим. ред.) в контейнеры на площадках портов Дальнего Востока.

– Кроме ситуации с пандемией развивается ещё одна проблема, – отметил Вадим Шишковский, – стоимость целлюлозно-бумажной продукции на мировых рынках и на рынках сбыта в КНР имеет тенденцию к снижению. Пандемия усиливает эту тенденцию по некоторым видам продукции. Однако по упаковочному картону возможен рост потребления, и компания учитывает это в своих производственных планах.

У транспортников всегда есть задачи, которые нужно решать

К концу 2022 года в рамках проекта «Большой Усть-Илимск» Группа «ИЛИМ» планирует запустить новый завод по производству картона мощностью 600 тыс. тонн. После реализации проекта «Большой Братск» и модернизации существующего производства в Усть-Илимске объем выпуска целлюлозы и картона существенно увеличился. Для исключения узких мест в логистической сети была начата программа развития подъездных путей в Братске и Усть-Илимске. В рамках программы по развитию путевого хозяйства станций Братск и Усть-Илимск компания увеличивает парк вагонов для вывоза продукции, рассказал Вадим Шишковский.

– Мы работаем с парком вагонов разных собственников и имеем собственный подвижной состав. С Первой грузовой компанией плодотворно работаем с первых дней основания. В 2019 году, после довольно длительного этапа подготовки, заключили трехгодовой сервисный контракт. Суть такого договора в том, что партнер гарантированно обеспечивает подачу порожних крытых вагонов и вывоз 75% продукции комбинатов в своем подвижном составе. Остальной объем продукции мы вывозим в основном собственным парком.

Качество вагонов критично

Работа по сервисному контракту – ответственная задача для ПГК, специфика груза требует защиты от осадков и пыли, непрерывное производство – жесткого выполнения графика подсыла вагона, а также технического состояния вагонов, соответствующего требованиям РЖД и Улан-Баторской железной дороги.



– Перед погрузкой наши специалисты всегда осматривают подвижной состав. Мы заинтересованы в том, чтобы подвижной состав был готов под погрузку вовремя и со своей стороны готовы помогать партнеру. Например, на наших подъездных путях обустроены пункты подготовки, где мы сами осуществляем небольшие ремонты. Для нас важно также, чтобы оператор быстро реагировал на возникающие проблемы, заменял колесные пары, проводил сложный ремонт и ремонт полов вагона. Коллектив ПГК прекрасно знает и свой парк, и наши потребности, поэтому проблемы решаются максимально быстро. Особую благодарность в этом выражаем директору Иркутского филиала Валерию Яхимовичу.

Мы всегда сталкиваемся с новыми вызовами. В 2020 году, например, на фоне спада экономической активности в Европе, груз со всей России поехал на Дальний Восток. Инфраструктура Восточного полигона оказалась перегружена, РЖД начали ограничивать погрузку из ряда регионов. Все это происходило на фоне сезонных ремонтов инфраструктуры РЖД. Проблемы с движением будут и в прогнозе на 2021 год, но мы в будущее смотрим с оптимизмом, да и наши партнеры всегда готовы прийти на помощь и оптимизировать логистику.

Видео из архива компании

Группа «Илим» – лидер целлюлозно-бумажной промышленности России и один из ведущих отраслевых игроков в мире. В состав Группы входят три крупнейших целлюлозно-бумажных комбината и два современных гофрозавода, а также проектный институт «Сибгипробум». Предприятия расположены в Архангельской (г. Коряжма), Иркутской (г. Братск, г. Иркутск, г. Усть–Илимск), Ленинградской (г. Коммунар) и Московской (г. Дмитров) областях. С 2007 года стратегическим партнером Группы «Илим» в рамках совместного предприятия является компания International Paper.