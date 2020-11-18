В Бурятии на экспресс-диагностику COVID-19 направили дополнительно свыше 14 млн рублей

Решение о закупке первой партии экспресс-тестов приняли 3 ноября, сообщают в правительстве республики.

Тогда республиканский оперштаб направил свыше 42 млн рублей на закупку 50 тысяч экспресс-тестов на антитела и антигены к SARS-CoV-2. Методы диагностики с применением этих тестов используются в соответствии с рекомендациями Минздрава России.

Тест на антиген выявляет непосредственно белковые антигенные структуры вируса в биологическом материале. Он является быстрой альтернативой ПЦР, не требующей лабораторного оборудования и специальных условий проведения. В течение 5-10 минут он покажет с высокой вероятностью, инфицирован ли человек.

Экспресс-тесты на антитела к SARS-CoV-2 - это разработка компании "Рапид Био", зарегистрированной на территории Республики Бурятия. Проект реализован на средства гранта Сколково и при поддержке регионального фонда развития промышленности Республики Бурятия.