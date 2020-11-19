В Сбербанк Онлайн появилась возможность оформить полисы инвестиционного страхования жизни

Полисы инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) теперь можно купить в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Программа ИСЖ «Доходный курс онлайн» от СК «Сбербанк страхование жизни» позволяет выбрать одну из трёх наиболее популярных стратегий и получить дополнительный инвестиционный доход по окончании действия договора.

Заключить договор страхования можно в разделе «Инвестиции и пенсии» на главной странице приложения. Минимальный единовременный взнос составляет 50 тыс. рублей, срок страхования — 3 года или 5 лет. Клиентам доступны следующие стратегии инвестирования: «Консервативный фонд мировых облигаций», «Новые технологии 3.0» и «Глобальный потребительский сектор».

Игорь Мамонтов, вице-президент, директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка:

«Мы вывели в Сбербанк Онлайн еще одно готовое инвестиционное решение – теперь клиенты могут в один клик оформить полис инвестиционного страхования жизни. Заключить договор ИСЖ в мобильном банке не только проще и удобней, но и выгоднее, чем в отделениях. Например, при дистанционном заключении пятилетнего договора объем инвестируемых средств увеличивается примерно на 9%, что потенциально может принести клиенту бОльшую доходность по продукту».

В дальнейшем «Сбербанк страхование жизни» будет поэтапно модифицировать параметры ИСЖ в Сбербанк Онлайн: в программе «Доходный курс онлайн» появятся новые стратегии инвестирования, она будет дополнена новыми вариантами выплаты дополнительного инвестиционного дохода. До конца года в мобильном приложении станет доступной расширенная карточка по продукту, которая будет отображать коэффициент участия, перечень застрахованных и выгодоприобретателей, сроки страхования. Также в Сбербанк Онлайн появится возможность получения справки в ИФНС для налогового вычета.

Инвестиционное страхование жизни подойдёт тем клиентам, которые готовы инвестировать на срок от трех лет, считают важным стопроцентную защиту первоначальных вложений и при этом понимают, что этот фактор ограничивает потенциальную доходность по продукту. В ИСЖ клиент единовременно вкладывает всю сумму средств и выбирает стратегию инвестирования. Среди дополнительных льгот и преимуществ ИСЖ — его специальный юридический статус, обеспечивающий неприкосновенность инвестированных денег при имущественных спорах и выплаты указанным в договоре лицам по окончании программ.

При заключении договора ИСЖ на срок от 5 лет можно получать налоговый вычет в размере 13% от суммы взносов по договору (не более 15 600 рублей в год). Такая возможность сохраняется у клиента ежегодно в течение всего срока действия полиса.

СК «Сбербанк страхование жизни» занимается инвестиционным страхованием жизни с 2012 года. В настоящее время в компании действует порядка 350 тыс. договоров ИСЖ. По состоянию на 30 сентября 2020 года, средняя доходность по классическим стратегиям ИСЖ в рублях составляет 5,1% годовых.