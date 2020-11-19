В Иркутской области не планируют вводить локдаун

В Иркутской области не рассматривается введение локдауна из-за распространения коронавирусной инфекции, как это было весной, об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев. Для этого в пять раз увеличен коечный фонд, а также вводятся в работу новые ковидные госпитали.

Глава региона отметил, что вчера в Иркутской области был достигнут рекорд – выздоровело 917 человек, сегодня 813. По данным на 19 ноября, лечение в больницах проходит 4435 пациентов. В режиме ковидных госпиталей работает 57 учреждений Иркутской области. Идет постоянное увеличение коечного фонда. Так, сегодня в Иркутской городской клинической больнице №3 открыли 90 коек, девять из них – в отделении реанимации.



- В пять раз увеличен коечный фонд. Если весной для лечения ковида было выделено 1195 коек, то сейчас 5439 во всех районах Иркутской области. Пациентов размещаем в больницы в течении суток с момента, когда врач принял решение о необходимости госпитализации, - сказал Игорь Кобзев во время пресс-конференции.



В ближайшее время начнут работать отделения, построенные компанией РУСАЛ в Шелехове, Тайшете и Братске. Их общая мощность составляет 120 мест, но без ущерба для пациентов она будет увеличена в два раза – до 240 коек. Отделения полностью обеспечены лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты. Строительство аналогичного отделения в Усть-Куте сейчас ведет Иркутская нефтяная компания. Также обсуждается строительство таких корпусов с компанией Газпром в Жигалово, с компанией «Полюс» в Бодайбинском районе. Идут переговоры по открытию 100 коек для лечения заражённых ковидом в Ангарске, Центральной медико-санитарной части №28 Федерального медико-биологического агентства.Также Игорь Кобзев отметил, на сегодняшний день увеличены и налажены поставки лекарств в аптечные сети, кроме того с сегодняшнего дня амбулаторные больные начали получать бесплатные медикаменты.