Приангарье направило на борьбу с COVID-19 более миллиарда рублей

На эти деньги приобретут лекарства, средства индивидуальной защиты, аппаратов искусственной вентиляции легких, оборудование кислородной поддержки, сообщают в областной администрации.

В период 2021 по 2025 годы на модернизацию сферы здравоохранения из федерального бюджета региону будет выделено 10,2 миллиарда рублей. На эти средства планируется построить, отремонтировать и провести реконструкцию в 191 медицинском учреждении, приобрести 326 единиц транспорта и 1442 единицы медицинского оборудования.