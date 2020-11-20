Иркутская область попала в ТОП-10 регионов РФ, где труднее всего дозвониться до врачей

Глава исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов назвал регионы, где складывается самая сложная ситуация с дозвоном до медиков, среди них оказалась Иркутская область, сообщает РБК.

В список вошли Дагестан, Хакасия, Воронежская и Новосибирская области.

«Также большие сложности с call-центрами наблюдаются в Омской области, в Забайкалье, Республике Алтай, Алтайском, Хабаровском краях», – отмечается в сообщении.

Самая же благоприятная ситуация с дозвоном до врачей – в Тюменской, Ульяновской областях и Екатеринбурге.