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Ангарск отказался от строительства горок и массового празднования Нового года из-за COVID-19

Оргкомитет по новогоднему оформлению территорий Ангарского городского округа Иркутской области прошел 19 ноября, где было принято решение отказаться от строительства горок в 2020 году из-за неблагоприятной эпидситуации и массового празднования события, сообщается на сайте местной администрации.

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«Впервые в новогодние праздники на городской площади не будет горок. Они действительно являются точкой притяжения  детей и взрослых. Чтобы этого избежать и не провоцировать людей, принято решение выполнить рекомендации Роспотребнадзора и оперативного штаба Иркутской области. Это единственное, что будет отличать этот Новый год от предыдущих», – приводятся в сообщении слова мэра Ангарска Сергея Петрова.

Новогоднюю программу для местных жителей проведут в онлайн-режиме.

Город в этому году планируется украсить иллюминацей и светодиодными фигурами. Будет установлена фотозона «Карета для Золушки» величиной семь на два метра.

«Ёлки и ледяные скульптуры Деда Мороза, Снегурочки, а также символа года – быка – установят в разных районах Ангарска и на внегородских территориях», – отмечается в сообщении.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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