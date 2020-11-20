РУСАЛ приступил к ремонту административного здания на стадионе «Металлург» в Шелехове

Компания РУСАЛ приступила к ремонту административного здания на стадионе «Металлург» в городе Шелехове Иркутской области, сообщает пресс-служба компании.

На первом этапе в здание проведут холодную и горячую воду и проложат канализацию. Это позволит на следующем этапе работ обустроить теплые санузлы и душевые.

В здании также обновят окна, полы, потолки и перегородки, для удобства сотрудников и посетителей незначительно изменят планировку. Основную часть работ планируется завершить до конца 2020 года.

Сейчас в здании располагаются раздевалки для воспитанников спортивных секций, буфет, зимой работает прокат лыж и коньков. Здание было построено одновременно со стадионом «Металлург» в 1968 году, и капитального ремонта с того времени в нем не проводилось.

Общий объем инвестиций в благоустройство со стороны РУСАЛа составит почти 5 миллионов руб. Работы ведутся в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между компанией и администрацией города.

В 2019 году РУСАЛ завершил реконструкцию самого стадиона «Металлург», начатую двумя годами ранее при поддержке основателя компании Олега Дерипаски. За два летних сезона на стадионе заменили ограждение и трибуны, уложили искусственный газон и прорезиненные беговые дорожки. Благодаря новой системе освещения «Металлург» вошел в число немногих спортивных объектов Иркутской области, где можно тренироваться и в ночное время. В реконструкцию спортивного объекта компания РУСАЛ вложила 38 миллионов рублей. Ремонт в административном здании стал логичным продолжением этого проекта