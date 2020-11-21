Врач назвал людей, которые повторно могут заразиться COVID-19

Повторно заразиться коронавирусом могут люди с ослабленным иммунитетом, сообщает РБК со ссылкой на врача иммунолога-аллерголога Владимира Болибока.



«Люди заболевали повторно в случае тяжелых болезней, ухудшающих работу иммунной системы, при онкологии, приеме иммунодепрессантов. Но это капли в море, доли процента от общего числа переболевших», — пояснил он.



Если человек уже переболел COVID-19, но был в контакте с зараженным, то, по мнению врача, он на какое-то время может стать бессимптомным носителем инфекции. Для самого же переболевшего контакт с инфицированным вреда не причинит, а наоборот, будет поддерживать постинфекционный иммунитет, отметил Болибок.