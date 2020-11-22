Почти 300 новых случаев коронавируса выявлено в Иркутской области

Резкий рост заболевших коронавирусом зафиксирован в Приангарье 22 ноября. 294 человек заболели коронавирусом за последние сутки, накануне было 257. Всего в Приангарье 30 175заболевших с начала эпидемии. Такие данные на 22 ноября приводит оперштаб.

За последние сутки выздоровели 266 человек, всего за весь период – 25 923.

Вновь отмечается рост числа госпитализированных 4 233 (+12) человека.

За последние сутки умерли 17 человек с коронавирусом. Всего за период эпидемии отмечено 906 летальных случаев: 771 (+17) человек скончались от COVID-19 и 135 от иных, не связанных с вирусом заболеваний.

Ранее Роспотребнадзор включил Иркутскую область в список регионов с высокой заболеваемостью COVID-19. При этом аналитики «Сбера» отнесли Иркутск к числу городов с высоким риском заражения COVID-19. По мнению аналитиков, вероятность заболевания в столице Восточной Сибири на 7% выше, чем в среднем по России.