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Число заболевших коронавирусом в Бурятии превысило 17 тысяч

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По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 22 ноября выявлено 272 заболевших коронавирусом, всего число заразившихся COVID-19 – 17 012.

Из 272 новых случаев COVID-19: 203 человек – обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

Амбулаторное лечение проходят 2 815 пациентов, наблюдается 11 415 человек. 

Выздоровели 360 человек за последние сутки, всего – 11 565 человек.

За последние сутки в регионе 10 человек умерли от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией, всего с начала эпидемии скончались 354 человека. 

В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 826 коек, занято – 2 278, свободно – 548 коек. Занятость коечного фонда составляет 80,6%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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