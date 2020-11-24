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В Бурятии за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом

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Из 276 новых случаев COVID-19: 218 человек – обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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