В Бурятии за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом

За прошедшие сутки в республике скончались 12 человек с коронавирусом, а суточный прирост составил 276 человек.

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 24 ноября выявлено 276 заболевших коронавирусом, всего число заразившихся COVID-19 – 17 569.

Из 276 новых случаев COVID-19: 218 человек – обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

Амбулаторное лечение проходят 2 866 пациентов, наблюдается 12 764 человека. Всего выздоровели от COVID-19 – 12 083 (+277) человека.

За последние сутки в регионе 12 человек умерли от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией, всего с начала эпидемии скончались 365 человек.