Иркутской области передали тест системы на выявление коронавируса

По пять тысяч наборов реагентов для качественного выявления РНК коронавируса (SARSCo-V-2) получили Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями и Иркутский диагностический центр, сообщают в областной администрации.

- Сейчас проблема номер один у нас, как и у многих лабораторий, - дефицит тест-систем. И комплекты, которые поступили, - своевременная помощь. Губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым поставлена задача увеличить количество тестирований, и эти тест-системы, конечно, очень помогут, - рассказал главный врач Иркутского диагностического центра Игорь Ушаков.

Заместитель руководителя Исполкома ОНФ Игорь Кастюкевич отметил, что Иркутская область входит в число регионов с наиболее не благоприятной эпидемиологической ситуацией, поэтому именно сюда были отправлены тест-системы в рамках проекта #МыВместе .

- Я понимаю, что это не такая уж и большая цифра, но тем не менее мы это сделали. Плюс еще тысячу тестов отвезем в удаленные территории для того, чтобы и там врачи могли проводить диагностику. Кроме того, достигнута договоренность с главными врачами, что мы будем им помогать по мере сил и возможностей, - сообщил Игорь Кастюкевич.