Путин открыл цех по производству вакцины от COVID-19 в Братске

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции открыл новый, современный цех по производству субстанций для лекарственных препаратов в Братске Иркутской области. Об этом сообщает Кремль.

«Сегодня на одной из площадок компании «Фармасинтез» на предприятии «Братскхимсинтез», в Иркутской области открывается новый современный цех по производству субстанции для лекарственных препаратов», — сказал Путин.

По словам президента, мощности, которые сегодня вводятся в эксплуатацию, позволят нарастить выпуск качественных, эффективных лекарств, которые в том числе применяются для лечения коронавирусной инфекции, туберкулёза, сахарного диабета, гепатита, других серьёзных заболеваний.

«Братскхимсинтез» входит в группу компании «Фармасинтез». Она занимается разработкой и производством препаратов для лечения туберкулеза, ВИЧ, онкологических заболеваний, сахарного диабета, гепатита. Заводы компании «Фармасинтез» расположенны в Иркутске, Братске, Тюмени, Уссурийске, Санкт-Петербурге.