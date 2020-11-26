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«БратскХимСинтез» увеличит объемы производства до 100 тысяч тонн

В Иркутской области торжественно открыли крупнотоннажный цех фармацевтических субстанций компании «БратскХимСинтез», входяще в ГК "Фармасинтез". В открытии приняли участие министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, полпред Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, глава региона Игорь Кобзев и президент группы компани "Фармасинтез" Викрам Пуния. Во время церемонии запуска предприятия состоялась прямая линия с Президентом России Владимиром Путиным.


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Предполагается, что комплекс по производству фармсубстанций в Братске станет крупнейшим в Сибирском федеральном округе, и будет выпускать более 60 наименований продукции. В числе прочего это вещества для создания лекарств, которые будут применяться при лечении коронавирусной инфекции, туберкулеза, сахарного диабета, гепатита и других серьезных заболеваний.

- Расширение производства отечественных фармацевтических субстанций - главный вектор развития фарминдустрии. Запуск в Братске новых мощностей позволит увеличить объемы выпуска на этом предприятии в пять раз. А в целом по номенклатуре фармсубстанций, которые будет производить компания, отраслевые объемы сразу вырастут в 2 раза, - подчеркнул министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

В планах на 2021 год выйти на объемы производства в 100 тысяч тонн субстанций. На предприятии уже получили работу 150 человек, в течение года предполагается увеличить штат до 250 сотрудников. Также существует проект строительства в Братске многоэтажного дома для работников компании.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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