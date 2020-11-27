Центробанк пересмотрит антиотмывочный закон

Регулятор запустить с банками единую платформу. Они будут распределять клиентов по зонам риска. Те, кто попадет в красную зону, будут фактически отрезаны от обслуживания, сообщает РБК.

Банк России рассчитывает расширить свои функции и подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег, следует из проекта поправок в антиотмывочное законодательство, который разработал ЦБ.

РБК ознакомился с документом, его подлинность подтвердили два источника на финансовом рынке. По словам одного из них, Госдума сейчас собирает отзывы участников рынка на законопроект. В Банке России подтвердили разработку документа, уточнив, что он готовился совместно с Росфинмониторингом.

Поправки в законодательство необходимы для внедрения единой межбанковской платформы Банка России по проверке клиентов, которую регулятор рассчитывает запустить в конце 2021 года — начале 2022 года. Платформа ЗСК, или KYC (know your client — «знай своего клиента»), в перспективе позволит кредитным организациям оценивать благонадежность российских компаний, которые будут распределены между тремя зонами с точки зрения риска проведения сомнительных операций: красную, желтую и зеленую. Как следует из законопроекта, Банк России рассчитывает принимать активное участие в этом распределении.

«Законопроект позволит снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей, в первую очередь на малый и микробизнес. Сократится количество дублирующих запросов одной и той же информации от разных кредитных организаций», — пояснил представитель ЦБ.