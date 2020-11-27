В 2020 году клиенты Сбера вдвое чаще запрашивали второе медицинское мнение пульмонолога

В 15% случаев диагноз и лечение были скорректированы, сообщают в пресс-службе Сбера.

В январе-ноябре 2020 года клиенты дочерней компании Сбербанка «Сбербанк страхование жизни» в 2,2 раза чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года, обращались за вторым медицинским мнением (second medical opinion, SMO) по вопросам заболеваний лёгких и дыхательных путей. В 15% случаев в результате SMO диагноз был изменён или уточнён, а лечение скорректировано.

SMO обеспечивает альтернативное заключение по первичному диагнозу от ведущих врачей российских и зарубежных клиник. Сервис включён в программы «Горизонт здоровья» и «Фонд здоровья» компании «Сбербанк страхование жизни», а также — по усмотрению работодателя — в договоры коллективного страхования от несчастных случаев и болезней.

Также в 2020 году выросло число обращений по вопросам врождённых дефектов (+50%), офтальмологии (+30%), опорно-двигательной системы (+20%) и онкологии (+15%). Снизилось число обращений по вопросам гематологии (-55%), эндокринологии (-25%), болезней почек (-20%), сердечно-сосудистой системы (-10%) и неврологии (-5%).

Чаще всего SMO проводилось специалистами США, Израиля, Германии и России.

По числу обращений к сервису лидируют: