Новости

В 2020 году клиенты Сбера вдвое чаще запрашивали второе медицинское мнение пульмонолога

В 15% случаев диагноз и лечение были скорректированы, сообщают в пресс-службе Сбера.

В январе-ноябре 2020 года клиенты дочерней компании Сбербанка «Сбербанк страхование жизни» в 2,2 раза чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года, обращались за вторым медицинским мнением (second medical opinion, SMO) по вопросам заболеваний лёгких и дыхательных путей. В 15% случаев в результате SMO диагноз был изменён или уточнён, а лечение скорректировано. 

SMO обеспечивает альтернативное заключение по первичному диагнозу от ведущих врачей российских и зарубежных клиник. Сервис включён в программы «Горизонт здоровья» и «Фонд здоровья» компании «Сбербанк страхование жизни», а также — по усмотрению работодателя — в договоры коллективного страхования от несчастных случаев и болезней.  

Также в 2020 году выросло число обращений по вопросам врождённых дефектов (+50%), офтальмологии (+30%), опорно-двигательной системы (+20%) и онкологии (+15%). Снизилось число обращений по вопросам гематологии (-55%), эндокринологии (-25%), болезней почек (-20%), сердечно-сосудистой системы (-10%) и неврологии (-5%).  

Чаще всего SMO проводилось специалистами США, Израиля, Германии и России. 

По числу обращений к сервису лидируют: 

  • Москва и Московская область — 30% от общего количества; 
  • Санкт-Петербург и Ленинградская область — 15%; 
  • Нижегородская область — 10%. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

БРИФ-2020. Байкальский риск-форум #ibrif
Пандемия – это не “черный лебедь”, а “серый носорог”
БРИФ-2020: «Последнее слово остается за командиром». О лидерстве в эпоху перемен
“Черный лебедь” 2020 года. Как сохранить непрерывность бизнеса в условиях пандемии
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании