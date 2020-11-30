Прогноз курса доллара на 30 ноября-4 декабря

Минувшую неделю рубль завершил небольшим укреплением позиций. Однако на фоне падения продаж валюты экспортерами в пятницу курс вновь вернулся выше уровня 76 руб./$. Дополнительное давление оказывают сохраняющиеся геополитические риски, в том числе риски расширения санкций.

“Продажам рубля может поспособствовать динамика рынка энергоносителей”

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:

– В рамках предстоящей недели ожидаем сохранения долларом позиций в диапазоне 75,0–77,5 руб. с попытками тестирования его верхней границы на ухудшении внешнего фона. Продажам в национальной валюте может поспособствовать динамика рынка энергоносителей, где мы ждем отступления ближайшего фьючерса на нефть марки Brent ниже $45 за баррель. Данная динамика может пройти в рамках фиксации прибыли по длинным позициям на результатах встречи ОПЕК+. Плюс к этому на слабой макроэкономической статистике и продолжающемся активном распространении коронавируса может ухудшиться отношение инвесторов к рисковым активам, включая валюты развивающихся стран, что окажет давление на рубль. Но учитывая поддержку в виде продажи валюты со стороны ЦБ, данных факторов может не хватить для выхода американской валюты выше 77,5 руб.

“Инвесторы ждут снижения долларового индекса и в дальнейшем”

Максим Тимошенко, директор департамента операций на финансовых рынках банка “Русский стандарт”:

– В России в понедельник, 30 ноября, уплатой корпоративного налога на прибыль завершится ноябрьский фискальный период. Нефть в предыдущие дни сильно выросла в цене из-за надежд на рост потребления топлива в случае массовой вакцинации от коронавируса и последующей отмены карантинных ограничений, а также в ожидании пролонгации ограничений на добычу в рамках ОПЕК+. 26 ноября началась частичная фиксация прибыли, в том числе из-за имеющих место быть опасений, что в дальнейшем спрос будет снижаться на фоне возобновляемых карантинов, а прошедший в США семейный праздник День благодарения увеличит число заболевших и усугубит ситуацию. На минувшей неделе долларовый индекс опустился до более чем двухлетнего минимума по отношению к основным валютам, и инвесторы ждут его снижения и в дальнейшем.

“Участники занимают выжидательную позицию перед важными событиями в декабре”

Олег Кочетков, начальник управления валютных операций МТС Банка:

– На минувшей неделе на валютном рынке нет ярко выраженного тренда. Рост нефти не способствовал усилению спроса на рубль. Участники занимают выжидательную позицию перед важными событиями в декабре: заседанием ЕЦБ, от которого ждут увеличения QE на €0,5 трлн, и заседанием ФРС. Пока потоки в паре доллар/рубль выглядят сбалансированными, и нужны новые драйверы для вывода рынка из равновесия. Предполагаем торги в районе 74,5–77,5 руб. на предстоящей неделе.