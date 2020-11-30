Назван предел повышения ставок по ипотеке в 2021 году

В следующем году средняя ставка по ипотеке достигнет рекордно низких 6,8–7 процентов, передает РБК слова аналитика агентства НКР.

Средняя ставка новых ипотечных кредитов в первом полугодии 2021 года может обновить рекордный минимум на уровне 6,8–7%, однако ниже не опустится, прогнозируют аналитики рейтингового агентства НКР в исследовании «Ипотечный забег».

По состоянию на 1 октября, согласно данным ЦБ, средневзвешенная ставка по жилищным кредитам, предоставленным за месяц, составила 7,32%, с начала лета ее значение не превышало 7,5%, а с октября прошлого года она снизилась более чем на 2 п.п.