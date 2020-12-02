Новости Сбер представил Стратегию развития до 2023 года Завершился двухдневный Investor Day Сбера, на котором топ-менеджеры компании представили стратегию на ближайшие три года. Как отметил Президент Сбербанка Герман Греф, основные задачи Стратегии 2020 решены, что позволяет организации перейти к следующему этапу развития. Сбер за три года стратегии выполнил главную цель и стал технологической компанией, а благодаря инвестициям в развитие технологий и своей экосистемы сделал свои сервисы удобными и передовыми в мире. Сохранив лидирующие позиции во всех основных сегментах финансового рынка РФ, расширил своё присутствие за его пределами и вошёл практически во все цифровые индустрии, и теперь компании Группы могут покрыть все конечные потребности клиентов. При этом не просто цифровизируя отдельные продукты или сервисы, а трансформируя целые рынки и создавая новые. Сбер реализовал свою технологическую стратегию, запустив суперсовременную облачную платформу Platform V и сам создаёт уникальные технологические продукты для рынка (SberCloud, семейство голосовых ассистентов, деваисы). Компания провела одно из самых масштабных agile-преобразований в мире, в рамках которого изменила свой подход к разработке продуктов и создала, по сути, новый производственный процесс. Также благодаря продвинутой системе риск-менеджмента и быстрой реакции команды, несмотря на пандемию Сбер выполнил свои обещания по дивидендам и выплатил более одного триллиона рублей дивидендов за три года. Главная цель Стратегии 2023 Сбера — стать доверенным помощником и навигатором в меняющемся мире: помогать человеку, бизнесу и стране стабильно развиваться благодаря построению полностью интегрированной экосистеме, которая работает по формуле 2+2=5. — Стратегия 2023 является логическим продолжением той стратегии, которую мы утвердили три года назад. В новой стратегии мы уделим особое внимание построению лучшего бесшовного клиентского опыта и формированию уникального предложения для клиента. Мы смотрим на наши бизнес-направления не как на отдельные активы, а как на интегрированную бизнес-модель — Экосистему, — Герман Греф, президент, Председатель Правления Сбербанка. Ключевые финансовые цели Стратегии 2023: Рентабельность капитала (ROE) >17%. Среднегодовой рост нефинансового бизнеса >100%. Достаточность базового капитала (Common Equity Tier 1) >12,5%. Уровень дивидендных выплат — 50%. Руководители бизнес-блоков Сбера рассказали о приоритетных направлениях развития бизнеса, кадрового потенциала, финансов, технологий и интегрированной экосистемы Сбера, которая предоставляет финансовые и нефинансовые сервисы более чем 100 млн клиентов. В частности, среди основных амбиций новой стратегии были названы: Топ-3-5 на рынке электронной коммерции по итогам 2023 года с GMV около 500 млрд рублей и создание фундамента для последующего лидерства в этой индустрии. Развитие цифровой платформы Platform V, которая остаётся ключевой технологической инвестицией и фундаментальной составляющей стратегии, на которой базируются все планы развития финансового и нефинансового бизнеса Сбера. Развитие продуктов благосостояния, помощь клиентам реализовывать их долгосрочные жизненные цели с помощью инвестиционных продуктов, формируя привычку к накоплениям. Увеличение ипотечного портфеля более чем на 30% до 2023 года благодаря сервису ДомКлик. Использование к 2023 году в 100% процессов банка искусственного интеллекта, что повлечёт за собой финансовый эффект в 360 млрд рублей в ближайшие 3 года. Выпустить свой СуперАпп и запустить собственный универсальный кросс-категорийный маркетплейс в 2021 году. Рост корпоративного кредитного портфеля на 15% к концу 2023 года. info4

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