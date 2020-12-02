Саянск вошел в список ТОСЭР

Сведения о границах ТОСЭР «Саянск» внесены в ЕГРН на основании Постановления Правительства Российской Федерации. Об этом сообщает Кадастровая палата Иркутской области.

ТОСЭР создается на территории муниципального образования или территориях нескольких муниципальных образований в границах одного субъекта Российской Федерации.

На такой территории устанавливается особый правовой режим для предпринимательской и иных видов деятельности.

Он призван сформировать условия, благоприятные для привлечения инвесторов и обеспечить развитие социально-экономической сферы ускоренными темпами, что позволит создать комфортные условия для проживающего на этой территории населения.