В Иркутской области завершили ремонт дорог

Это 89 отрезков дорог общей протяжённостью 323,1 километр, 271,4 из них отремонтировали, 51,7 километр построили или реконструировали. Об этом сообщил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

Новшеством нацпроекта стали программы «Дорога к школе», «Дорога к медицинским учреждениям». В этом году их реализовали впервые. В регионе в них включили 28 и 12 участков соответственно. Они расположены в Иркутске, Шелехове, Усолье-Сибирском, Ангарске и Братске. Работы там выполнены, участки сданы в эксплуатацию.

В числе переходящих объектов, работы на которых были начаты в 2020 году, находятся реконструкции автомобильной дороги Иркутск – Оса - Усть-Уда в Осинском районе, автомобильной дороги Молочное – «Михайловка – Березовка» в Черемховском районе, мостового перехода через реку Куда на автодороге Куда - Хомутово - Турская в Иркутском районе, реконструкция путепровода на улице Джамбула в Иркутске. Реализация этих проектов рассчитана на 2021-2024 годы.