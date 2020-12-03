Евро сохраняет потенциал роста после достижения максимума с апреля 2018 года

В среду индекс доллара переписал установленный во вторник минимум с апреля 2018 года на уровне 91,11 п. Но затем валюта США стабилизировалась и во второй половине дня дорожала против всех валют Большой десятки за исключением швейцарского франка, который оставался стабильным по отношению к USD, сообщает «Открытие» Брокер.

Напомним, вчера индекс доллара резко снизился и установил новый минимум с апреля 2018 года. В группе G10 доллар подешевел против всех конкурентов, кроме иены, при этом евро, датская и шведская кроны, а также швейцарский франк прибавили в цене к валюте США более 1%. Всплеск спроса на рисковые активы обеспечил давление на доллар — наиболее популярный защитный актив. Драйвером улучшения спроса на риск стали новости о возобновлении усилий по согласованию нового пакета стимулов.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси представила новый план демократов министру финансов Стивену Мнучину.

Лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер назвал его «добросовестной попыткой» достичь компромисса. Сумма, о которой идет речь в новом предложении, не раскрывалась. Ранее демократы продвигали пакет помощи на $2,4 трлн. Лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл предложил рассмотреть республиканцам в пакет объеме $333 млрд на разные субсидии для бизнеса, а также финансирование школ, вакцин и сельского хозяйства. Однако для дальнейшей слабости доллара нужны свежие позитивные драйверы, поскольку у рынка пока нет доказательств оперативного согласования новых стимулов. Напомним, речь идет о пакете, который ожидался еще в августе, но не согласован до сих пор.

Фунт в среду полностью потерял все достижения вторника.

Великобритания и ЕС работают круглосуточно над тем, чтобы сформировать торговое соглашение до конца текущей недели. Результат близок, поэтому фунт стабильно укреплялся в ноябре и заметно вырос вчера, 1 декабря, до 3-месячного максимума. Однако главный переговорщик со стороны ЕС Мишель Барнье предупредил, что не стоит думать, что подписание соглашения гарантировано, что вызвало фиксацию прибыли в длинных позициях по фунту. Три ключевых разногласия, которые длительное время мешали достичь консенсуса, на сегодняшний день не урегулированы предупредил Барнье.

Евро к доллару во вторник вырос до 1,2077 — максимум с начала мая 2018 года, а сегодня курс EURUSD переписал максимум, достигнув 1,2088 — нового пика с апреля 2018 года.

Затем единая валюта стала ослабляться в рамках коррекции, но цены остаются выше пробитого психологического сопротивления 1,2000, следовательно, импульс роста не утрачен. При этом одномесячный Risk Reversal для EURUSD, отражающий разницу в ценах опционов Call и Put «около денег», вырастал до 0,54, что является максимумом за 3 месяца. Более наглядно позитивный настрой рынка в отношении дальнейшего роста единой валюты отражает недельный Risk Reversal в паре EURJPY: показатель впервые с июля 2017 года поднялся выше нуля, что редко случается для опционов Call по евро против иены.

Стоимость хеджирования USDJPY на месяц еще в прошлый четверг, 26 ноября, составляла 0,41%, однако по состоянию на 1 декабря (менее чем за неделю) показатель вырос более чем в 2 раза до 0,93% до максимумов с сентября. Дело в том, что период захватывает начало 2021 года. При этом стоимость хеджирования USDJPY на 3 месяца с 26 ноября по 1 декабря выросла с 0,60% до 0,61%, то есть незначительно. В данном случае под стоимостью хеджирования мы понимаем комбинацию продажи японским инвестором иены и покупку доллара на спот рынке с одновременной продажей доллара против иены посредством одномесячного форварда.

Так вот, резкий скачок может отражать риск дефицита финансирования в конце года. Накануне аналитики JPMorgan Chase высказали предположение о том, что рост фондового рынка может заставить крупные банки ограничить кредитную деятельность. Рост акций банков может привести к повышению нормативных баллов, а за этим последует повышение резервов капитала. Дело не столько в росте фондового рынка, сколько в высоких темпах этого роста, если учесть, что всего за месяц индекс широкого рынка S&P 500 подскочил на 11%.

Превалирующее большинство валют развивающихся рынков уверенно укрепились к доллару в первый торговый день декабря.

Рассчитываемый JPMorgan индекс валют развивающихся стран за последний месяц вырос более чем на 4% и вырвался за пределы торгового диапазона, в котором он находился с июня. Этот рывок открывает путь к дальнейшему росту индекса, упавшего с начала года примерно на 8%. Сегодня большинство представителей Emerging Markets возвращают доллару часть достижений вторника, однако индекс валют развивающихся стран MSCI EM Currency Index в среду достиг 1698,8 п. — новый максимум с 30 апреля 2018 года.

Рубль относится к малочисленной группе валют ЕМ, которые пытаются продолжать укрепление в среду.

Негативная динамика в ценах на нефть является сдерживающим рост рубля фактором. Есть определенные опасения, что альянс ОПЕК+ завтра не сможет согласовать отмену с января увеличение добычи на 2 млн баррелей в день, что может привести к резкому снижению нефтяных котировок. Наш базовый сценарий подразумевает, что отсрочку на 3 месяца все-таки удастся согласовать. Устранение неопределенности может стать драйвером тестирования $50/барр. по Brent. В этом случае рубль получит импульс, который позволит войти в область 75,00–74,50. С 24 ноября курс USDRUB проторговывает линию тренда, построенную с января текущего года. Эта линия является ключевой поддержкой в 2020 г. Без дополнительных позитивных драйверов закрепиться ниже, как видно, крайне затруднительно.