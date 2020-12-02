Россельхозбанк выступил организатором выпуска облигаций ПАО «Совкомбанк» объемом 10 млрд рублей по ставке 6% на 1 год

02 декабря 2020 года состоялся сбор заявок на выпуск облигаций ПАО «Совкомбанк» серии БО-П03 объемом 10 млрд руб. со сроком обращения 1 год.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 6,00-6,10% годовых. По итогам сбора заявок эмитенту и организаторам удалось зафиксировать ставку по нижней границе диапазона 6,00% годовых, что соответствует доходности 6,14% годовых.

Спрос на облигации значительно превысил предложение, что позволило эмитенту увеличить объем выпуска с 5 млрд руб. до 10 млрд руб.

«Включение Совкомбанка в список системно значимых банков России подтверждает позитивную оценку его результатов. Это было отмечено и рейтинговыми агентствами, которые повысили рейтинг организации, и инвесторами, встретившими новое предложение облигаций высоким спросом. Сегодня банком был достигнут новый рекорд по стоимости заимствования по ставке купона 6,00% годовых. Наше участие в размещении облигаций в качестве организатора выпуска Совкомбанка подчеркивает ведущие позиции Россельхозбанка на долговых рынках капитала», – прокомментировал Юрий Новиков, начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.

Россельхозбанк выступает организатором размещения совместно с BCS Global Markets, АО ВТБ Капитал, Банк ГПБ (АО), АО «Райффайзенбанк», ПАО «Совкомбанк».

Предварительная дата технического размещения на Московской Бирже – 08 декабря 2020 года.