Россельхозбанк выступил организатором двух выпусков облигаций ПАО АФК «Система» общим объемом 19 млрд руб.

30 ноября 2020 года состоялся сбор заявок на два выпуска облигаций ПАО АФК «Система»: выпуск серии 001Р-16 объемом 5 млрд руб. со сроком до оферты 2,25 года и выпуск серии 001Р-17 объемом 14 млрд руб. со сроком до оферты 4,5 года.

Первоначальные ориентиры ставки купона составляли: 6,15-6,30% годовых по облигациям серии 001Р-16 с ежеквартальной выплатой купона и 6,75-6,90% годовых по облигациям серии 001Р-17 с полугодовой выплатой купона.

По итогам сбора заявок спрос на облигации значительно превысил предложение, что позволило эмитенту увеличить объем выпуска серии 001Р-17 с 10 млрд руб. до 14 млрд руб.

По облигациям серии 001Р-16 установлена купонная ставка в размере 6,10% годовых, что соответствует доходности 6,24% годовых, по облигациям серии 001Р-17 – 6,75% годовых, что соответствует доходности 6,86% годовых.

«Успешный выход Ozon на IPO, участие в производстве российской вакцины, а также реализация ряда успешных проектов позволяет АФК «Система» увеличивать капитализацию и усиливать кредитный профиль, что уже оценили рейтинговые агентства, повысив рейтинг. Это, в свою очередь, предоставляет компании возможность дешевле рефинансировать кредитный портфель на рынке облигаций. В текущих размещениях был достигнут новый рекорд по стоимости заимствования по ставке купона 6,10% годовых. Ранее Россельхозбанк выступил организатором 7 выпусков АФК «Система» совокупным объёмом 76,5 млрд руб. Мы рады способствовать новым успехам ПАО АФК «Система» на долговых рынках капитала и продолжим активно развивать наше плодотворное сотрудничество», – прокомментировал Юрий Новиков, начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.

АО «Россельхозбанк» выступает организатором размещения совместно с ПАО «АК БАРС» БАНК, ПАО Банк «ФК Открытие», АО ИФК «Солид», АО «Сбербанк КИБ», ООО «Универ Капитал», BCS Global Markets, ПАО «МТС-Банк», АО ВТБ Капитал, ПАО «Промсвязьбанк», АО «АЛЬФА-БАНК», ООО «ИК Велес Капитал», ПАО АКБ «РОСБАНК».

Предварительная дата технического размещения на Московской Бирже – 07 декабря 2020 года.