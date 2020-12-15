Повреждений в образовательных учреждениях Иркутска после землетрясения не обнаружено

Социальные объекты осмотрели специалисты МКУ «Управление капитального строительства Иркутска» после землетрясения 10 декабря. В зданиях семи организаций рекомендовано провести дополнительное инструментальное обследование, сообщают в мэрии Иркутска.

– Все учреждения осмотрены. Где-то зафиксированы небольшие трещины, где-то осыпалась штукатурка. По семи объектам – трем детским садам и четырем школам города – даны рекомендации провести дополнительный инструментальный контроль специализированными организациями для планирования текущего или капитального ремонта. По информации специалистов, повреждения не представляют угрозы, помещения безопасны для организации учебного процесса, поэтому все образовательные учреждения продолжают работать, – сообщил начальник департамента образования администрации города Иркутска Олег Ивкин.

Землетрясение, произошедшее рано утром в четверг, 10 декабря, стало самым сильным для середины Байкала с 1999 года, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елену Кобелеву. Она также отметила, что подобное землетрясение стоило ожидать, однако предсказать его было невозможно. Это уже четвертое сейсмособытие на Байкале за текущий год, мощность которого превысила четыре балла.