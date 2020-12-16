Где введут фиксированные цены на сахар и масло

Фиксированные цены на масло и сахар вводятся во всех регионах России в пределах Урала. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов. По его словам, для Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера будут введены корректирующие коэффициенты.

«Фиксированные цены, о которых мы уже неоднократно говорили, вводятся до Урала, включая Урал. Дальше для регионов Сибири, Дальнего Востока, Крайнего Севера будут введены поправочные коэффициенты», — сказал он.

Как пояснил Евтухов, это связано с тем, что в этих регионах «достаточно дорогая логистика». «И плечо доставки, оно от производителей и сахара, и масла достаточно большое», — добавил он.