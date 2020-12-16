Альфа-Банк взял премию SPEAR’S Russia Wealth Management Awards в двух номинациях. А-Клуб признан «Самым динамично развивающимся private bank» в стране, а руководитель дирекции инвестиционного консультирования А-Клуба Евгений Кочемазов — «Лучшим инвестиционным консультантом года».
Признание SPEAR’S — еще одно доказательство высочайшего уровня экспертизы команды и сервиса Альфа-Банка в сфере управления крупным частным капиталом.
«Наша победа в этом году особенно показательна. Она говорит о том, что мы смогли мобилизоваться и использовать период неопределенности для активного роста. Это результат всей команды А-Клуба. И самая большая ценность для нас — доверие наших клиентов», — подчеркнула директор по управлению крупным частным капиталом Альфа-Банка Алина Назарова.
Премией SPEAR’S Russia Wealth Management Awards ежегодно отмечаются лучшие игроки на рынке частного банковского обслуживания и управления большими капиталами, а также представители смежных индустрий. Организаторы в России — портал PBWM.ru и журнал SPEAR’S Russia. Независимый консультант — PwC. Премия восходит к британской SPEAR’S Wealth Management Awards, ежегодно проводимой журналом SPEAR’S UK в Лондоне.
Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет около 850 тыс. корпоративных клиентов и 18,7 млн физических лиц.
Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 498 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.
Только за 2019 год Альфа-Банк признан «Банком года» по версии журнала The Banker, «лучшим ипотечным банком» по версии журнала Global Finance, «премиальным банком № 1 в России» по версии Frank Premium Banking Award. Альфа-Банк — создатель лучшего банковского приложения в России (оценка Markswebb), которым регулярно пользуются 80% клиентов (рейтинг в App Store — 4.9 из 5).
По итогам первого полугодия 2020 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $54,7 млрд, совокупный кредитный портфель — $38,3 млрд, акционерный капитал — $8,2 млрд. Чистая прибыль — $592 млн.