Альфа-Банк взял премию SPEAR’S Russia Wealth Management Awards в двух номинациях. А-Клуб признан «Самым динамично развивающимся private bank» в стране, а руководитель дирекции инвестиционного консультирования А-Клуба Евгений Кочемазов — «Лучшим инвестиционным консультантом года».

Признание SPEAR’S — еще одно доказательство высочайшего уровня экспертизы команды и сервиса Альфа-Банка в сфере управления крупным частным капиталом.

«Наша победа в этом году особенно показательна. Она говорит о том, что мы смогли мобилизоваться и использовать период неопределенности для активного роста. Это результат всей команды А-Клуба. И самая большая ценность для нас — доверие наших клиентов», — подчеркнула директор по управлению крупным частным капиталом Альфа-Банка Алина Назарова.

Премией SPEAR’S Russia Wealth Management Awards ежегодно отмечаются лучшие игроки на рынке частного банковского обслуживания и управления большими капиталами, а также представители смежных индустрий. Организаторы в России — портал PBWM.ru и журнал SPEAR’S Russia. Независимый консультант — PwC. Премия восходит к британской SPEAR’S Wealth Management Awards, ежегодно проводимой журналом SPEAR’S UK в Лондоне.