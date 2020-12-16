Сбер завоевал 10 наград премии «Время Инноваций»

Сервисы Сбера для юридических и физических лиц получили сразу 10 наград престижной российской премии «Время Инноваций».

Чат-бот для корпоративных клиентов — номинация «Открытие года», категория «Бизнес и сервис». Сервис исполняет персонализированные голосовые и текстовые команды («Закажи выписку», «Нужна справка», «Подключи бизнес карту» и другие) и самостоятельно решает до 27% вопросов клиентов.

Коммерческое банковское сопровождение — номинация «Сервисное решение года», категория «Финансы и консалтинг». Это комплекс продуктовых услуг по банковскому сопровождению: мониторинг расчётов, контроль целевого расходования средств, проверка благонадёжности контрагента, взаимодействие с заказчиком услуги, контроль выполнения сроков и финансовых условий контракта.

Блокчейн-платформа — номинация «Проект года», категория «Блокчейн и криптовалюта». Сервис представляет клиентам финансовые и нефинансовые продукты на основе блокчейн.

Бизнес-миссии онлайн на платформе Bankofpartners.com — номинация «Проект года», категория «Финансы и консалтинг». Сервис замещает отменённые из-за пандемии профильные ярмарки, выставки и бизнес-миссии и даёт производителям из России возможность презентовать свои товары иностранным покупателям. Уже проведено 15 онлайн-бизнес-миссий с участием более 600 российских и зарубежных компаний.

СберАналитика — номинация «Лучший проект по внедрению инноваций», категория «Бизнес и сервис». Платформа для предоставления бизнесу и госсектору аналитических продуктов для принятия эффективных управленческих решений. Продукты на платформе создаются с помощью технологий BigData, машинного обучения и передовых механизмов визуализации данных.

СберБизнесБот — номинация «Сервисное решение года», категория «Искусственный интеллект, робототехника и цифровая экономика». Сервис позволяет компаниям легко создавать своего чат-бота, использовать его при общении с пользователями в текстовых каналах и экономить до 20% на обслуживании клиентов.

СберКликстрим — номинация «Сервисное решение года», категория «PR и маркетинг». Продукт объединяет в себе все необходимые инструменты для увеличения онлайн-продаж. С его помощью можно управлять аудиторией и повышать продажи, используя виджеты и модальные окна, а также инструменты персонализации сайта и улучшения клиентского пути, которые можно настроить самостоятельно в несколько кликов.

СберCRM — номинация «Сервисное решение года», категория «IT и цифровые технологии». Мидл-офис для продажи продуктов экосистемы Сбера и полноценное облачное CRM-решение для ведения собственных продаж.

СберСоветник — номинация «Сервисное решение года», категория «Поддержка и развитие малого бизнеса». Мобильное приложение с набором аналитических сервисов для клиентов малого и среднего бизнеса, которое позволяет предпринимателям в один клик получать актуальную информацию как по своим бизнес-показателем, так и по всему рынку или интересующей отрасли.

БРИС-ЖКХ — номинация «Инновация года», категория «Умные города и интернет вещей». Платформа для расчёта начислений и учёта платежей для расчётных центров, управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, которая существенно упрощает и удешевляет процесс расчета, предоставляя бизнес- пользователям широкие возможности по настройки алгоритмов расчета в режиме Drag&Drop без привлечения ИТ-специалистов, а также сокращая затраты на инфраструктуры за счет использования облачный технологий. Отличительной особенностью платформы является высочайшая скорость расчетов, что позволяет компаниям – поставщикам услуг ЖКХ всегда выставлять платежные документы точно в срок.

«Время Инноваций» — российская премия в области инноваций во всех сферах, которая вручается с 2011 года. Лауреаты премии — флагманы российской экономики, понимающие значимость инноваций и определяющие инновационную деятельность как приоритетную стратегию и бизнес-модель.